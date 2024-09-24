Знаменитые голливудские звезды, которые знают украинский — 5 актеров с украинскими корнями

Актриса Мила Кунис на церемонии вручения премии "Прорыв" в Лос-Анджелесе. Фото: Alamy

После начала полномасштабной войны изучение украинского языка стало актуальным не только в пределах страны, но и за ними. Мы рассказываем о голливудских звездах, которые умеют говорить по-украински, причем, довольно неплохо.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаменитостях.

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Мила Кунис

Звезда комедии "Очень плохие мамочки" родилась в украинском городе Черновцы, а в семь лет переехала в США. Там ее семье было очень тяжело в языковом плане, но она быстро смогла начать свою актерскую карьеру.

Несмотря на невероятный успех в Голливуде, Мила Кунис очень часто говорит по-украински в интервью и участвует в сборе средств на помощь Украине.

Актриса Мила Кунис на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Вера Фармига

Американская актриса выросла в семье, где все говорили только на украинском языке, что помогло ей сохранить глубокую связь с Украиной. Вера сначала играла в театре, а затем начала актерскую карьеру в кино, где выделялась среди других звезд своими корнями.

Сегодня Вера Фармига — это не только актриса, но и режиссер, что позволяет ей вносить украинскую культуру в разные проекты Голливуда.

Вера Фармига в Лос-Анджелесе. Фото: Pinterest

Максим Чмерковский

Украинско-американский танцор родился в Одессе и впервые соединил свою жизнь с танцами в раннем возрасте. После того, как он переехал в США, он стал настоящей звездой бальных танцев и получил популярность после участия в проекте "Танцы со звездами".

На публику хореограф часто общается со своей семьей и друзьями именно на украинском.

Максим Чмерковский с семьей на дне рождения своего сына. Фото: Instagram Максима Чмерковского

Кэтрин Винник

Канадская актриса украинского происхождения сегодня активно говорит по-украински, пытаясь продвинуть культуру нашей страны. Героиня сериала "Викинги" активно участвует в разных мероприятиях, используя собственную платформу для того, чтобы поддержать украинцев.

Кстати, Кэтрин Винник очень гордится тем, что имеет украинское происхождение, и пытается сделать так, чтобы все вокруг узнали больше об Украине.

Актриса Кэтрин Винник с украинским флагом. Фото: Instagram Кэтрин Винник

Джек Пэланс

Родители американского актера украинского происхождения были украинскими иммигрантами, поэтому сам Джек стал изучать не только культуру, но и язык Украины. Герой фильма "Городской ковбой" показал не только невероятную актерскую игру, но и уважение к собственному наследию.

Несмотря на то, что Джека Пэланса не стало в 2006 году, его история тесной связи с украинскими корнями заслуживает того, чтобы стать настоящим примером для людей.

Джек Пэланс в фильме "Городские пижоны". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что актриса Мила Кунис попала в громкий скандал.

Ранее мы рассказывали о том, что танцор Максим Чмерковский стал отцом в третий раз.

Также мы сообщали о том, что актриса Кэтрин Винник пообщалась с украинцами, жилье которых пострадало от российских действий.