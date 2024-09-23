Українські актори в серіалах від Netflix — зірки, які стали популярними у світі

Український актор Олександр Рудинський у серіалі "Декамерон" від Netflix. Фото: Instagram Олександра Рудинського

Останнім часом у світовому кіно можна все частіше побачити українських зірок, які здобувають там дедалі більшу популярність. Ми розповідаємо про трьох українських акторів, які зіграли ролі в популярних серіалах від сервісу Netflix.

Новини.LIVE ділиться підбіркою українських акторів у серіалах Netflix.

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Michelle Andrade

Популярна українська співачка з болівійським корінням зіграла покоївку на яхті мільярдера з Єгипту Мохаммеда Аль-Файєда у всесвітньо відомому серіалі "Корона". Героїню Michelle Andrade можна побачити у другому епізоді, де показується син мільярдера Доді з принцесою Діаною на відпочинку.

За сюжетом — єгипетський мільярдер намагається з’ясувати у героїні співачки той факт, чи дійсно між його сином і принцесою інтимний зв’язок.

Michelle Andrade у шостому сезоні серіалу "Корона". Фото: JetSetter

Олександр Рудинський

Український актор і один з головних героїв серіалу "Перші ластівки" приєднався до нового серіалу "Декамерон", який презентував Netflix. До речі, Олександр Рудинський став єдиним східноєвропейським актором у серіалі.

Герой актора — одноокий бандит з великим шрамом на обличчі, який символізує не лише травми, а й його важкий життєвий шлях. Завдяки цій унікальності герой Олександра чіпляє увагу глядачів і створює захоплюючі сюжетні повороти.

Олександр Рудинський у серіалі "Декамерон". Фото: Instagram Олександра Рудинського

Єлизавета Цілик

Українська акторка, модель і танцюристка приєдналася до зйомок серіалу "Один день" від сервісу Netflix, де вона грає співробітницю кав’ярні. До речі, Єлизавета отримала роль у стрічці завдяки Ользі Любаровій, яка запустила кастинг для зірок України у Лондоні.

Сама дівчина зізналась, що такий досвід є дуже значущим для неї, і подякувала за те, що вона має змогу працювати на такому рівні, а також знайомитися з новими людьми, які її надихають.

Єлизавета Цілик на зйомках серіалу "Один день". Фото: Instagram Єлизавети Цілик

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