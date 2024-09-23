Украинские актеры в сериалах от Netflix — звезды, которые стали популярными в мире

Популярность на мировом уровне — 3 украинские звезды, которые появились в Netflix
В последнее время в мировом кино можно все чаще увидеть украинских звезд, которые приобретают там нешуточную популярность. Мы рассказываем о трех украинских актерах, которые сыграли роли в популярных сериалах от сервиса Netflix.
Новини.LIVE делится подборкой украинских актеров в сериалах Netflix.
Звезды Украины, сыгравшие в фильмах Netflix
Michelle Andrade
Популярная украинская певица с боливийскими корнями сыграла горничную на яхте миллиардера из Египта Мохаммеда Аль-Файеда во всемирно известном сериале "Корона". Героиню Michelle Andrade можно увидеть во втором эпизоде, где показывается сын миллиардера Доди с принцессой Дианой на отдыхе.
По сюжету египетский миллиардер пытается выяснить у героини певицы тот факт, действительно ли между его сыном и принцессой интимная связь.
Александр Рудинский
Украинский актер и один из главных героев сериала "Первые ласточки" присоединился к новому сериалу "Декамерон", который представил Netflix. Кстати, Александр Рудинский стал единственным восточноевропейским актером в сериале.
Герой актера — одноглазый бандит с большим шрамом на лице, символизирующий не только травмы, но и его трудный жизненный путь. Благодаря этой уникальности герой Александра цепляет внимание зрителей и создает увлекательные сюжетные повороты.
Елизавета Цилык
Украинская актриса, модель и танцовщица присоединилась к съемкам сериала "Один день" от сервиса Netflix, где она играет сотрудницу кофейни. Кстати, Елизавета получила роль в ленте благодаря Ольге Любаровой, запустившей кастинг для звезд Украины в Лондоне.
Сама девушка призналась, что такой опыт очень значим для нее, и поблагодарила за то, что она имеет возможность работать на таком уровне, а также знакомиться с новыми людьми, которые ее вдохновляют.
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