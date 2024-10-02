Звезды Голливуда, у которых еще нет детей — актеры, сознательно выбравшие карьеру

Сознательно выбрали идти по карьерному пути — знаменитости, у которых нет детей
В мировом кинематографе есть немало знаменитостей, которые сознательно выбрали идти по пути построения успешной карьеры, а не создания семейного счастья. Мы рассказываем о четырех голливудских звездах, которые в своем возрасте до сих пор не стали родителями.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Знаменитости, которые еще не стали родителями
Дженнифер Энистон
Несколько лет назад голливудская звезда честно призналась, что она начала серьезно задумываться над тем, чтобы стать мамой, однако она так и не смогла забеременеть. Более того, сегодня Дженнифер Энистон даже жалеет о том, что в свое время не заморозила собственные яйцеклетки.
По словам актрисы, она сама решает, что ей нужно, и это решение принимает только она сама. Что ж, посмотрим, станет ли актриса все-таки счастливой мамой.
Сара Полсон
В 2015 году американская актриса вступила в отношения с 81-летней звездой Холланд Тейлор, заявив, что не хочет отказываться от успешной карьеры. Более того, голливудская звезда понятия не имеет, как она сможет работать актрисой и в то же время воспитывать детей.
Сара Полсон также заявляла, что она любит детей, однако боится того, что потом пожалеет об их рождении.
Леонардо Ди Каприо
Личная жизнь голливудского актера и звезды культовой драмы "Титаник" является достаточно бурной. Известно, что сейчас актер встречается с молодой моделью из Италии Витторией Черетти. Тем не менее, Леонардо не спешит брать ее в жены и становиться отцом.
Знаменитость считает, что все произойдет так, как нужно, и не хочет рассказывать что-то такое, что потом перекрутится в СМИ.
Вайнона Райдер
В 2011 году американская звезда начала встречаться с модельером Скоттом Маккинли Ханом, но тогда она ясно дала понять, что не хочет выходить замуж, ведь для нее это не имеет смысла. В то же время Вайнона много раз задумывалась над тем, чтобы стать мамой, но сейчас она не готова рожать.
Актриса отмечала, что она проводит хорошо время вместе с детьми ее брата, но она не хочет слушать окружающих касательно собственных.
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