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Сознательно выбрали идти по карьерному пути — знаменитости, у которых нет детей

2 октября 2024 23:50
Никита Шевченко - Редактор
Звезды Голливуда, у которых еще нет детей — актеры, сознательно выбравшие карьеру
Американская актриса Вайнона Райдер на премьере четвертого сезона сериала "Очень странные дела" в 2022 году. Фото: Pinterest
Никита Шевченко - Редактор

В мировом кинематографе есть немало знаменитостей, которые сознательно выбрали идти по пути построения успешной карьеры, а не создания семейного счастья. Мы рассказываем о четырех голливудских звездах, которые в своем возрасте до сих пор не стали родителями.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Знаменитости, которые еще не стали родителями

Дженнифер Энистон

Несколько лет назад голливудская звезда честно призналась, что она начала серьезно задумываться над тем, чтобы стать мамой, однако она так и не смогла забеременеть. Более того, сегодня Дженнифер Энистон даже жалеет о том, что в свое время не заморозила собственные яйцеклетки.

По словам актрисы, она сама решает, что ей нужно, и это решение принимает только она сама. Что ж, посмотрим, станет ли актриса все-таки счастливой мамой.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон на светском мероприятии в Лос-Анджелесе в этом году. Фото: Pinterest

Сара Полсон

В 2015 году американская актриса вступила в отношения с 81-летней звездой Холланд Тейлор, заявив, что не хочет отказываться от успешной карьеры. Более того, голливудская звезда понятия не имеет, как она сможет работать актрисой и в то же время воспитывать детей.

Сара Полсон также заявляла, что она любит детей, однако боится того, что потом пожалеет об их рождении.

Сара Полсон
Сара Полсон со своей любимой на Emmy Awards в Лос-Анджелесе в этом году. Фото: Cosmopolitan

Леонардо Ди Каприо

Личная жизнь голливудского актера и звезды культовой драмы "Титаник" является достаточно бурной. Известно, что сейчас актер встречается с молодой моделью из Италии Витторией Черетти. Тем не менее, Леонардо не спешит брать ее в жены и становиться отцом.

Знаменитость считает, что все произойдет так, как нужно, и не хочет рассказывать что-то такое, что потом перекрутится в СМИ.

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо на премии "Золотой глобус" в Калифорнии в этом году. Фото: Reuters

Вайнона Райдер

В 2011 году американская звезда начала встречаться с модельером Скоттом Маккинли Ханом, но тогда она ясно дала понять, что не хочет выходить замуж, ведь для нее это не имеет смысла. В то же время Вайнона много раз задумывалась над тем, чтобы стать мамой, но сейчас она не готова рожать.

Актриса отмечала, что она проводит хорошо время вместе с детьми ее брата, но она не хочет слушать окружающих касательно собственных.

Вайнона Райдер
Вайнон Райдер на кинофестивале в Венеции в этом году. Фото: The Mirror

Напомним, мы писали о том, какие голливудские звезды прекрасно говорят по-украински.

Ранее мы говорили о том, какие звезды Украины появились в сериалах от Netflix.

Также мы сообщали, какие мировые знаменитости стали отцами после 50 лет.

Дженнифер Энистон Голливуд Сара Полсон Леонардо Ди Каприо шоу-бизнес Вайнона Райдер

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