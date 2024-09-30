Українські актори, які ніколи не працювали в Росії — зірки-патріоти

Актор Олександр Рудинський з Таїсією Щурук у серіалі "Перші ластівки". Фото: Новий канал

Попри те, що до повномасштабного вторгнення багато українських зірок мали успішну кар’єру в РФ, серед них є ті, які ніколи не працювали на території цієї країни. Ми розповідаємо про чотирьох акторів, які ніколи не пов’язували свою кар’єру з країною-агресоркою.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

Читайте також:

Українські актори, які ніколи не будували кар’єру в РФ

Олексій Гнатковський

Український актор і режисер є дуже харизматичною людиною з проукраїнською позицією. Олексій Гнатковський активно демонструє важливість культури своєї країни, вважаючи, що вона є основою стабільності України.

Актор ніколи не працював з росіянами і завжди відмовлявся від участі в проєктах, які підтримують кінематограф країни-окупантки.

Олексій Гнатковський з Ірмою Вітовською на театральній виставі в Торонто. Фото: Instagram Олексія Гнатковського

Таїсія Щурук

Молода українська акторка вперше з’явилася на телеекранах у віці 16 років, коли знялася в реаліті "Київ вдень і вночі", і це стало важливим кроком на шляху до її великої кар’єри. У 2019 році вона зіграла у серіалі "Перші ластівки", а її роль високо оцінили не тільки критики, а й глядачі.

Після початку повномасштабного вторгнення Таїсія Щурук продовжила знімалися в українських стрічках і, судячи з усього, навіть не планувала пов’язувати своє життя з росіянами.

Таїсія Щурук на День Незалежності України. Фото: Instagram Таїсії Щурук

Олександр Рудинський

Український актор, який нещодавно зіграв у серіалі "Декамерон" від Netflix, також ніколи не працював на території РФ, хоча раніше йому часто наводили приклади з російської літератури про те, як потрібно грати. Олександр часто дякує за те, що саме ці знання допомогли йому стати успішним актором.

Однак це не змусило його пов’язати свою кар’єру з Росією, а тільки наштовхнуло розвивати свою рідну країну.

Олександр Рудинський на зйомках серіалу "Перші ластівки". Фото: Instagram Олександра Рудинського

Таїсія Хвостова

Акторка закінчила бакалаврат у КНУКіМ на спеціальності "актор драматичного театру" і отримала ступінь магістра на спеціальності "сценічне мистецтво". Варто наголосити, що свою кар’єру акторки Таїсія розпочала не так давно.

Українська зірка не хотіла ніколи розвивати себе як акторку на території Росії, що свідчить про її принципову позицію стосовно підтримки своєї рідної країни.

Таїсія Хвостова на зйомках останньої серії серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" в Києві. Фото: Instagram Таїсії Хвостової

Нагадаємо, ми писали про те, які відомі українські зірки з’явилися в серіалах від Netflix.

Раніше ми розповідали про те, які чоловіки з українського шоу-бізнесу користуються особливою популярністю серед жінок.

Також ми повідомляли про те, які російські зірки народилися в Україні та підтримують війну.