Російські актори з України, які підтримують війну — хто зрадив країну

Зірка серіалу "Татусеві доньки" Нонна Гришаєва на власному майстер-класі. Фото: росЗМІ

З початком повномасштабного вторгнення деякі зірки шоу-бізнесу "зірвали маски" і показали своє справжнє обличчя. Ми розповідаємо про трьох акторів, які народилися в Україні, але підтримують дії Російської Федерації під час війни.

Новини.LIVE розповідає про цих акторів.

Читайте також:

Російські актори родом з України, які підтримують війну

Станіслав Бондаренко

Актор народився в Запорізькій області та все своє дитинство провів на території України, проте в 11 років його сім’я переїхала жити до Москви. Попри те, що актор має українське коріння, він підтримує РФ навіть після того, як вона незаконно перетнула кордон його рідної країни.

Після того, як росіяни розпочали відкриту жорстоку агресію проти громадян його Батьківщини, Станіслав не тільки живе і працює на території країни-агресорки, а й публічно підтримує режим президента Путіна.

Актор Станіслав Бондаренко зі своїми доньками у кафе. Фото: Instagram фан-сторінки актора

Віталій Гогунський

Актор і герой російського телесеріалу "Універ" народився у Кременчуці на Полтавщині та закінчив Національний політехнічний університет в Одесі. Спочатку актор виступав за мир і навіть закликав до єдності піснею "Ми не хочемо війни! Ми оголошуємо мир!", але потім він різко змінив своє ставлення.

Гогунського почали помічати на концертах на підтримку росіян, за що він отримав підозру від СБУ за свої дії проти України. Тому з того часу йому заборонено приїжджати на територію рідної країни.

Актор Віталій Гогунський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Нонна Гришаєва

Зірка російського серіалу "Татусеві доньки" народилася в Одесі, але після початку вторгнення вона не дала жодного коментаря стосовно війни в Україні. Це дуже розлютило прихильників акторки, які сподівалися отримати підтримку з її боку.

Однак одного разу вона публічно заявила, що їй важко зрозуміти цю ситуацію, мовляв вона не може обрати, "з ким жити".

Акторка Нонна Гришаєва у російському шоу "Дуети". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які голлівудські зірки вміють досконало говорити українською мовою.

Раніше ми розповідали про те, які українські актори зіграли в серіалах від Netflix.

Також ми повідомляли про те, які відомі українські актори опинилися в центрі гучних скандалів.