Российские актеры из Украины, которые поддерживают войну — кто предал страну

Звезда сериала "Папины дочки" Нонна Гришаева на собственном мастер-классе. Фото: росСМИ

С началом полномасштабного вторжения некоторые звезды шоу-бизнеса "сорвали маски" и показали свое настоящее лицо. Мы рассказываем о трех актерах, которые родились в Украине, но поддерживают действия Российской Федерации во время войны.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

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Станислав Бондаренко

Актер родился в Запорожской области и все свое детство провел на территории Украины, однако, в 11 лет его семья переехала жить в Москву. Несмотря на то, что у актера украинские корни, он поддерживает РФ даже после того, как она незаконно пересекла границу его родной страны.

После того, как россияне начали откровенную жестокую агрессию против граждан его Родины, Станислав не только живет и работает на территории страны-агрессора, но и публично поддерживает режим президента Путина.

Актер Станислав Бондаренко со своими дочерьми в кафе. Фото: Instagram фан-страницы актера

Виталий Гогунский

Актер и герой российского телесериала "Универ" родился в Кременчуге Полтавской области и окончил Национальный политехнический университет в Одессе. Сначала актер выступал за мир и даже призвал к единству песней "Мы не хотим войны! Мы объявляем мир!", но затем он резко изменил свое отношение.

Гогунского начали замечать на концертах в поддержку россиян, за что он получил подозрение от СБУ за свои действия против Украины. Поэтому с того времени ему запрещено приезжать на территорию родной страны.

Актер Виталий Гогунский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Нонна Гришаева

Звезда российского сериала "Папины дочки" родилась в Одессе, но после начала вторжения она не дала ни одного комментария по поводу войны в Украине. Это очень разозлило поклонников актрисы, которые надеялись получить поддержку с ее стороны.

Однако однажды она публично заявила, что ей трудно понять эту ситуацию, мол она не может выбрать, "с кем жить".

Актриса Нонна Гришаева в российском шоу "Дуэты". Фото: скриншот с YouTube

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