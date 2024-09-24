Українські актори, які відмовилися працювати з Росією — про кого йдеться

Ці українські актори назавжди відмовилися від РФ — хто став справжнім патріотом
Після того, як російські війська незаконно вторглися на територію України, світ шоу-бізнесу радикально "перевернувся". Ми розповідаємо вам про українських зірок, які навідріз відмовилися працювати на території Російської Федерації.
Новини.LIVE розповідає про цих акторів.
Українські актори, які відмовилися грати в РФ
Олексій Зубков
Український актор народився в Києві, але його батько служив у армії, тому він до 14 років жив у російському місті Мурманськ. Після закінчення КНУ імені І.К. Карпенка-Карого він часто з’являвся в російських серіалах, які приносили йому шалену популярність.
Однак, у 2014 році актор вирішив, що не хоче більше пов’язувати своє життя з Росією, тому переїхав до України і зараз працює разом зі своєю дружиною Тетяною Шляховою у театрі імені Івана Франка.
Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська, яка народилася у Львові, свого часу також грала з російськими зірками, маючи великі гонорари. Однак, сьогодні вона активно волонтерить і допомагає українським захисникам з переселенцями.
Останнім часом її критикують за те, що її старша донька досі живе і працює на території Росії, попри повномасштабне вторгнення.
Ада Роговцева
Справжня легенда українського і радянського кінематографу після 2014 року назавжди відмовилася від співпраці з російськими акторами. Сьогодні акторка активно підтримує українських захисників і приєднується до благодійних справ.
Вона вважає, що українці повинні захищати тих, хто сьогодні стоїть на захисті країни.
Олексій Горбунов
Свого часу актор також грав у великій кількості серіалів російського виробництва. Проте, буквально на самому піку свого успіху український актор вирішив обірвати всі зв’язки з країною-агресоркою і переїхати до України.
Наразі Олексій Горбунов каже, що не планує повертатися до Російської Федерації.
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