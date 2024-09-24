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Ці українські актори назавжди відмовилися від РФ — хто став справжнім патріотом

24 вересня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
Українські актори, які відмовилися працювати з Росією — про кого йдеться
Український актор Олексій Горбунов у шоу "Spilka". Фото: скриншот з YouTube
Микита Шевченко - Редактор

Після того, як російські війська незаконно вторглися на територію України, світ шоу-бізнесу радикально "перевернувся". Ми розповідаємо вам про українських зірок, які навідріз відмовилися працювати на території Російської Федерації.

Новини.LIVE розповідає про цих акторів.

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Олексій Зубков

Український актор народився в Києві, але його батько служив у армії, тому він до 14 років жив у російському місті Мурманськ. Після закінчення КНУ імені І.К. Карпенка-Карого він часто з’являвся в російських серіалах, які приносили йому шалену популярність.

Однак, у 2014 році актор вирішив, що не хоче більше пов’язувати своє життя з Росією, тому переїхав до України і зараз працює разом зі своєю дружиною Тетяною Шляховою у театрі імені Івана Франка.

Алексей Зубков
Актор Олексій Зубков у театральній виставі. Фото: Instagram Олексія Зубкова

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська, яка народилася у Львові, свого часу також грала з російськими зірками, маючи великі гонорари. Однак, сьогодні вона активно волонтерить і допомагає українським захисникам з переселенцями.

Останнім часом її критикують за те, що її старша донька досі живе і працює на території Росії, попри повномасштабне вторгнення. 

Ольга Сумская
Акторка Ольга Сумська на відпочинку на Київщині. Фото: Instagram Ольги Сумської

Ада Роговцева

Справжня легенда українського і радянського кінематографу після 2014 року назавжди відмовилася від співпраці з російськими акторами. Сьогодні акторка активно підтримує українських захисників і приєднується до благодійних справ.

Вона вважає, що українці повинні захищати тих, хто сьогодні стоїть на захисті країни.

Ада Роговцева
Акторка Ада Роговцева на інтерв'ю в Олексія Суханова. Фото: скриншот з YouTube

Олексій Горбунов

Свого часу актор також грав у великій кількості серіалів російського виробництва. Проте, буквально на самому піку свого успіху український актор вирішив обірвати всі зв’язки з країною-агресоркою і переїхати до України.

Наразі Олексій Горбунов каже, що не планує повертатися до Російської Федерації.

Алексей Горбунов
Актор Олексій Горбунов під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які відомі українські зірки потрапили в гучні скандали. 

Раніше ми розповідали про те, які українські актори з’явилися в серіалах від сервісу Netflix.

Також ми повідомляли про те, які голлівудські зірки стали батьками після 50 років.

Ольга Сумська актори українські зірки Росія Ада Роговцева

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