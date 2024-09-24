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Эти украинские актеры навсегда отказались от РФ — кто стал настоящим патриотом

24 сентября 2024 20:00
Никита Шевченко - Редактор
Украинские актеры, которые отказались работать с Россией — о ком идет речь
Украинский актер Алексей Горбунов в шоу "Spilka". Фото: скриншот с YouTube
Никита Шевченко - Редактор

После того, как российские войска незаконно вторглись на территорию Украины, мир шоу-бизнеса радикально "перевернулся". Мы рассказываем вам об украинских звездах, которые наотрез отказались работать на территории Российской Федерации.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

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Алексей Зубков

Украинский актер родился в Киеве, но его отец служил в армии, поэтому он до 14 лет жил в российском городе Мурманск. После окончания КНУ имени И.К. Карпенко-Карого он часто появлялся в российских сериалах, которые приносили ему безумную популярность.

Однако, в 2014 году актер решил, что не хочет больше связывать свою жизнь с Россией, поэтому переехал в Украину и сейчас работает вместе со своей женой Татьяной Шляховой в театре имени Ивана Франко.

Алексей Зубков
Актер Алексей Зубков в театральном спектакле. Фото: Instagram Алексея Зубкова

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская, которая родилась во Львове, в свое время также играла с российскими звездами, имея большие гонорары. Однако, сегодня она активно волонтерит и помогает украинским защитникам с переселенцами.

В последнее время ее критикуют за то, что ее старшая дочь до сих пор живет и работает на территории России, несмотря на полномасштабное вторжение.

Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская на отдыхе в Киевской области. Фото: Instagram Ольги Сумской

Ада Роговцева

Настоящая легенда украинского и советского кинематографа после 2014 года навсегда отказалась от сотрудничества с российскими актерами. Сегодня актриса активно поддерживает украинских защитников и присоединяется к благотворительным делам.

Она считает, что украинцы должны защищать тех, кто сегодня стоит на защите страны.

Ада Роговцева
Актриса Ада Роговцева на интервью у Алексея Суханова. Фото: скриншот с YouTube

Алексей Горбунов

В свое время актер играл в большом количестве сериалов российского производства. Однако, буквально на самом пике своего успеха украинский актер решил оборвать все связи со страной-агрессором и переехать в Украину.

Сейчас Алексей Горбунов говорит, что не планирует возвращаться в Российскую Федерацию.

Алексей Горбунов
Актер Алексей Горбунов во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие известные украинские звезды попали в громкие скандалы.

Ранее мы говорили о том, какие украинские актеры появились в сериалах от сервиса Netflix.

Также мы сообщали, какие голливудские звезды стали отцами после 50 лет.

Ольга Сумская актеры украинские звезды Россия Ада Роговцева

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