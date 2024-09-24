Украинские актеры, которые отказались работать с Россией — о ком идет речь

Эти украинские актеры навсегда отказались от РФ — кто стал настоящим патриотом
После того, как российские войска незаконно вторглись на территорию Украины, мир шоу-бизнеса радикально "перевернулся". Мы рассказываем вам об украинских звездах, которые наотрез отказались работать на территории Российской Федерации.
Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.
Украинские актеры, отказавшиеся играть в РФ
Алексей Зубков
Украинский актер родился в Киеве, но его отец служил в армии, поэтому он до 14 лет жил в российском городе Мурманск. После окончания КНУ имени И.К. Карпенко-Карого он часто появлялся в российских сериалах, которые приносили ему безумную популярность.
Однако, в 2014 году актер решил, что не хочет больше связывать свою жизнь с Россией, поэтому переехал в Украину и сейчас работает вместе со своей женой Татьяной Шляховой в театре имени Ивана Франко.
Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская, которая родилась во Львове, в свое время также играла с российскими звездами, имея большие гонорары. Однако, сегодня она активно волонтерит и помогает украинским защитникам с переселенцами.
В последнее время ее критикуют за то, что ее старшая дочь до сих пор живет и работает на территории России, несмотря на полномасштабное вторжение.
Ада Роговцева
Настоящая легенда украинского и советского кинематографа после 2014 года навсегда отказалась от сотрудничества с российскими актерами. Сегодня актриса активно поддерживает украинских защитников и присоединяется к благотворительным делам.
Она считает, что украинцы должны защищать тех, кто сегодня стоит на защите страны.
Алексей Горбунов
В свое время актер играл в большом количестве сериалов российского производства. Однако, буквально на самом пике своего успеха украинский актер решил оборвать все связи со страной-агрессором и переехать в Украину.
Сейчас Алексей Горбунов говорит, что не планирует возвращаться в Российскую Федерацию.
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