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Эти 4 украинские звезды никогда в жизни не работали в России

30 сентября 2024 23:50
Никита Шевченко - Редактор
Украинские актеры, которые никогда не работали в России — звезды-патриоты
Актер Александр Рудинский с Таисией Щурук в сериале "Перші ластівки". Фото: Новый канал
Никита Шевченко - Редактор

Несмотря на то, что до полномасштабного вторжения многие украинские звезды имели успешную карьеру в РФ, среди них есть те, которые никогда не работали на территории этой страны. Мы рассказываем о четырех актерах, которые никогда не связывали свою карьеру со страной-агрессором.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Алексей Гнатковский

Украинский актер и режиссер является очень харизматичным человеком с проукраинской позицией. Алексей Гнатковский активно демонстрирует важность культуры своей страны, считая, что она является основой стабильности Украины.

Актер никогда не работал с россиянами и всегда отказывался от участия в проектах, которые поддерживают кинематограф страны-оккупанта.

Алексей Гнатковский и Ирма Витовская
Алексей Гнатковский с Ирмой Витовской на театральном спектакле в Торонто. Фото: Instagram Алексея Гнатковского

Таисия Щурук

Молодая украинская актриса впервые появилась на телеэкранах в возрасте 16 лет, когда снялась в реалити "Киев днем и ночью", и это стало важным шагом на пути к ее большой карьере. В 2019 году она сыграла в сериале "Перші ластівки", а ее роль высоко оценили не только критики, но и зрители.

После начала полномасштабного вторжения Таисия Щурук продолжила сниматься в украинских лентах и, судя по всему, даже не планировала связывать свою жизнь с россиянами.

Таисия Щурук
Таисия Щурук на День Независимости Украины. Фото: Instagram Таисии Щурук

Александр Рудинский

Украинский актер, который недавно сыграл в сериале "Декамерон" от Netflix, тоже никогда не работал на территории РФ, хотя раньше ему часто приводили примеры из российской литературы о том, как нужно играть. Александр часто благодарит за то, что именно эти знания помогли ему стать успешным актером.

Однако это не заставило его связать свою карьеру с Россией, а только натолкнуло развивать свою родную страну.

Александр Рудинский
Александр Рудинский на съемках сериала "Перші ластівки". Фото: Instagram Александра Рудинского

Таисия Хвостова

Актриса закончила бакалаврат в КНУКиИ на специальности "актер драматического театра" и получила степень магистра на специальности "сценическое искусство". Следует отметить, что свою карьеру актрисы Таисия начала не так давно.

Украинская звезда не хотела никогда развивать себя как актрису на территории России, что свидетельствует о ее принципиальной позиции касательно поддержки своей родной страны.

Таисия Хвостовая
Таисия Хвостова на съемках последней серии сериала "Жіночий лікар. Нове життя" в Киеве. Фото: Instagram Таисии Хвостовой

Напомним, мы писали о том, какие известные украинские звезды появились в сериалах Netflix.

Раньше мы рассказывали о том, какие мужчины из украинского шоу-бизнеса пользуются особенной популярностью среди женщин.

Также мы сообщали о том, какие российские звезды родились в Украине и поддерживают войну.

актеры шоу-бизнес украинские звезды карьера Россия

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