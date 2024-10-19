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Тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет идеальной фигуры 55-летней звезды

19 октября 2024 18:14
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Тренер Дженнифер Энистон рассекретила план ее тренировок - подробности, видео
Дженнифер Энистон со своим тренером. Фото: instagram.com/jenniferaniston
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Актриса Дженнифер Энистон в свои 55 лет выглядит просто непревзойденно. Секрет идеальной фигуры звезды состоит не только в генетике, но и в усиленных тренировках.

Тренер звезды Дени Коулман рассказала о ее плане тренировок, пишет Page Six.

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Как тренируется Дженнифер Энистон

Тренер актрисы рассказала, что они тренируются вместе несколько раз в неделю примерно по одному часу.

На своих тренировках Энистон предпочитает малотравматический фитнес-метод, который фокусируется на "стабильности, подвижности и силе всего тела". Для этого она использует специальный коврик и оборудование.

Большее внимание звезда "Друзей" уделяет комплексу упражнений для формирования мышц всего тела и сжигания жира, в частности специально нацеленные на внутреннюю часть бедер, ягодицы и корпус.

"Мы много работаем на пресс и сосредотачиваемся на общей силе мышц пресса 360, чтобы держать тело в вертикальном положении и двигаться в течение длительного времени. В перерывах между тренировками мы выполняем упражнения на сердечно-сосудистую систему и легкие плиометрические упражнения. Форматы наших тренировок — это своеобразный гибрид между силовыми и скульптурными, жиросжигающими, а также тренировками с прогрессивным весом", — объясняет фитнес-инструктор.

В конце тренировки Дженнифер делает упражнения на растяжку и восстановление.

По словам Коулмана, Энистон очень ответственно относится к своему телу и тренировкам. Актриса всегда готова попробовать новые методы и полностью отдается спорту во время часовых встреч с тренером.

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