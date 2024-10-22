Дієта Вікторії Бекхем — секрети стрункості

Модельєрка Вікторія Бекхем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Модельєрка та матір чотирьох дітей Вікторія Бекхем відома своєю витонченою фігурою і сяючою шкірою обличчя. Зірка відмінно виглядає завдяки одному корисному продукту.

Про це пише The Mirror.

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Зірка розповіла, що вона з'їдає три-чотири авокадо щодня, щоб її шкіра була здоровою та сяючою. Вікторія часто додає цей фрукт до свого сніданку, намазуючи його на тост або подрібнює його у смузі. Авокадо добре насичує і допомагає їй не переїдати.

Справа у тому, що авокадо багате на натуральні жирні кислоти, які відіграють важливу роль в омолодженні шкіри. Вони підтримують гладкість і молодість шкіри та допомагають зменшити видимі ознаки старіння.

Дієтологи пояснюють, що для стрункої фігури та молодості не потрібно з'їдати таку кількість авокадо, як це робить Вікторія. Можна на регулярній основі додавати до салатів олію авокадо.

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