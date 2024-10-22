Диета Виктории Бекхэм – секреты стройности.

Модельер Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham

Модельер и мать четырех детей Виктория Бекхэм известна своей изящной фигурой и сияющей кожей лица. Звезда отлично выглядит благодаря одному полезному продукту.

Об этом пишет The Mirror.

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Звезда рассказала, что она съедает три-четыре авокадо каждый день, чтобы ее кожа была здоровой и сияющей. Виктория часто добавляет этот фрукт к завтраку, намазывая его на тост или измельчает его в полосе. Авокадо хорошо насыщает и помогает ему не переедать.

Дело в том, что авокадо богато натуральными жирными кислотами, которые играют важную роль в омоложении кожи. Они поддерживают гладкость и молодость кожи и помогают уменьшить видимые признаки старения.

Диетологи объясняют, что для стройной фигуры и молодости не нужно съедать такое количество авокадо, как это делает Виктория. Можно на регулярной основе добавлять в салат масло авокадо.

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