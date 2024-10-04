Рэпер Lizzo похудела на 30 кг без Оземпика - фото звезды

Похудела почти на 30 кг — известная певица ошеломила своим видом
Американская исполнительница Lizzo удивляет поклонников своими успехами в похудении. Практически каждый день репер делится результатами своих тренировок с подписчиками.
Очередным видео Lizzo поделилась на своей странице в Instagram.
Lizzo, весившая 140 кг, похвасталась результатами похудения
На протяжении всего творческого пути исполнительница всегда призывала любить себя и выступала за бодипозитив. Однако из-за постоянного стресса и переедания вес Lizzo стал негативно влиять на ее самочувствие и здоровье.
36-летняя певица активно тренируется и следит за питанием. Теперь в графике артистки ежедневные тренировки, а в меню больше овощей и фруктов, каши и смузи. В июле 2024 года Lizzo призналась, что уже потеряла 23 кг лишнего веса и продолжает худеть.
На новом видео в сети певица похвасталась телом в черном облегающем боди.
Поклонники Lizzo в восторге от ее успехов. В комментариях подписчики поддержали звезду и написали о том, что она выглядит великолепно.
Однако находятся и те, кто обвиняет репера в использовании популярного препарата "Оземпик". В ответ Lizzo высмеяла своих хейтеров.
"Когда после пяти месяцев тренировок и дефицита калорий ты наконец-то получаешь обвинения в употреблении "Оземпик", — написала она.
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