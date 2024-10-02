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Схудла Агілера завітала до спортзалу — фанати знову згадують Оземпік

2 жовтня 2024 06:32
Віталій Ковальчук - Редактор
Крістіна Агілера налякала фанатів під час візиту до спортзалу
Американська співачка Крістіна Агілера з тренером. Фото: Instagram/barrys
Віталій Ковальчук - Редактор

Стрімке схуднення американської співачки Крістіни Агілери продовжують активно обговорювати в мережі. Титулована артистка спричинила появу нової хвилі коментарів після відвідування одного зі спортзалів. 

Відповідне відео з’явилось в її соцмережах

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Артистка, яка за останній рік повернула фізичну форму, в якій вона розпочинала кар’єру, стала обличчям однієї з мереж спортклубів. В одному з них влаштували гучний захід, на який приїхала Агілера. Крістіна обрала костюм боді, якій підкреслював її струнку фігуру, та сонцезахисні окуляри. Їх під час вечірки вона періодично знімала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Втім, Агілера змусила своїх шанувальників вкотре занепокоїтися через свій зовнішній вигляд. Їй знову пригадали активне вживання препарату Оземпік.

Взагалі він використовується для лікування діабету другого типу. Але зараз його активно вживають ті, хто хоче схуднути. В коментарях своє обурення висловили деякі фанати Крістіни. 

  • Їй ніколи не був потрібен Оземпік. Вона мала добрий вигляд, була здоровою і схожою на себе раніше.
  • Іноді спроба повернутися до старого розміру — це не дуже добре. Вона виглядає хворою.
  • Не можу повірити, що вона не думає про наслідки від цього препарату для її здоров’я.

Водночас інші фанати захищали артистку, яка на відео зі спортзалу виглядала енергійною та комунікабельною.

  • Ти сяєш, ти маєш вигляд щасливий, зцілений. Я так радий за тебе.
  • Вона ніщо інше, як справжня легенда! І більше ніж легенда, чемпіон життя.
  • Королева того часу і королева сьогодення.

Сама ж Агілера ще жодного разу не підтвердила, що вживала Оземпік для схуднення. 

УВАГА!!! Для схуднення та інших маніпуляцій з організмом обов’язково проконсультуйтеся з лікарями!

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський телеведучий Джеймс Корден поділився досвідом вживання препарату для схуднення.  Також ми розповідали, що тренер американської акторки Дженніфер Еністон поділився секретами ідеальної фігури зірки.

соцмережі Крістіна Агілера закордонні зірки схуднення хейт

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