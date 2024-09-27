Ведучий Джеймс Корден зізнався, чи допомогли йому схуднути ін'єкції "Оземпіку"

Британський ведучий Джеймс Корден. Фото: скриншот YouTube

Популярний британський ведучий Джеймс Корден поділився негативним досвідом вживання препарату для схуднення "Оземпік". Шоумен розповів, чому ін'єкції виявилися для нього неефективними.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Джеймс Корден про "Оземпік"

Ведучий зізнався, що колись приймав популярний препарат для схуднення та розповів, чому відмовився від його вживання. Шоумен зрозумів, що його проблеми з їжею набагато глибші, ніж просто постійне почуття голоду.

"Я спробував "Оземпік", і вас не здивує, коли ви подивитеся на мене зараз, що він насправді не спрацював. Я спробував трохи, а потім зрозумів, що мої проблеми з харчуванням не мають нічого спільного з відчуттям голоду", — поділився Кордон.

"Оземпік" — це схвалений FDA препарат, який відпускається за рецептом для людей з діабетом 2 типу і діє шляхом впливу на відчуття ситості.

Нагадаємо, скандальна реперка відрагувала на хейт у соціальній мережі. А також ми розповідали, як схуднення вплинуло на кар'єру зірки фільму "Титанік".