Ведучий Джеймс Корден зізнався, чи допомогли йому схуднути ін'єкції "Оземпіку"

Відомий телеведучий поділився досвідом вживання препарату для схуднення
Популярний британський ведучий Джеймс Корден поділився негативним досвідом вживання препарату для схуднення "Оземпік". Шоумен розповів, чому ін'єкції виявилися для нього неефективними.
Про це пише Page Six.
Джеймс Корден про "Оземпік"
Ведучий зізнався, що колись приймав популярний препарат для схуднення та розповів, чому відмовився від його вживання. Шоумен зрозумів, що його проблеми з їжею набагато глибші, ніж просто постійне почуття голоду.
"Я спробував "Оземпік", і вас не здивує, коли ви подивитеся на мене зараз, що він насправді не спрацював. Я спробував трохи, а потім зрозумів, що мої проблеми з харчуванням не мають нічого спільного з відчуттям голоду", — поділився Кордон.
"Оземпік" — це схвалений FDA препарат, який відпускається за рецептом для людей з діабетом 2 типу і діє шляхом впливу на відчуття ситості.
Нагадаємо, скандальна реперка відрагувала на хейт у соціальній мережі. А також ми розповідали, як схуднення вплинуло на кар'єру зірки фільму "Титанік".
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