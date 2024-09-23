Схуднення допомогло Кеті Бейтс з фільму "Титанік" отримати більше ролей

Американська акторка Кеті Бейтс. Фото: Instagram/_kathybates

Напередодні американська акторка Кеті Бейтс оголосила про завершення своєї кар’єри. Втім останні роки вона була дуже затребуваною в індустрії. Не останню роль в цьому зіграло кардинальне схуднення.

Про це повідомляє видання People.

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Схуднення Кеті Бейтс

Акторка, якій в червні виповнилось 76 років, поділилася своїм хвилюванням щодо головної ролі в новому серіалі "Метлок", прем’єра якого запланована на жовтень на CBS. Бейтс каже, що хоча для того, щоб зіграти в телесеріалі, потрібна велика витривалість, вона готова була прийняти виклик завдяки своїй постійній втраті ваги.

"Мені надзвичайно допомогло те, що за останні шість-сім років я схудла на 100 фунтів (45 кг. — Ред.). Не думаю, що я була такою стрункою з часів навчання в коледжі", — зізналась акторка.

Лауреатка премії "Оскар" та зірка багатьох проєктів, зокрема, легендарній стрічці "Титанік" режисера Джеймса Кемерона, поділилася, що насправді вона була в максимальній вазі, коли знімалася в драмі NBC "Закон Гаррі" у 2011 році.

"Мені доводилося сідати кожну хвилину, коли я могла. Мені було важко ходити. Мені соромно, що я дозволила собі так втратити форму, але зараз у мене величезна кількість енергії", — заявила акторка.

За словами Кеті Бейтс під час схуднення вона почала отримувати більше пропозицій від кіностудій, продакшенів та телеканалів. Фізично зірка стала почуватися краще і залюбки почала брати більше роботи.

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