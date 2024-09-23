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Схуднення допомогло зірці фільму "Титанік" покращити кар'єру

23 вересня 2024 10:12
Віталій Ковальчук - Редактор
Схуднення допомогло Кеті Бейтс з фільму "Титанік" отримати більше ролей
Американська акторка Кеті Бейтс. Фото: Instagram/_kathybates
Віталій Ковальчук - Редактор

Напередодні американська акторка Кеті Бейтс оголосила про завершення своєї кар’єри. Втім останні роки вона була дуже затребуваною в індустрії. Не останню роль в цьому зіграло кардинальне схуднення. 

Про це повідомляє видання People

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Схуднення Кеті Бейтс

Акторка, якій в червні виповнилось 76 років, поділилася своїм хвилюванням щодо головної ролі в новому серіалі "Метлок", прем’єра якого запланована на жовтень на CBS. Бейтс каже, що хоча для того, щоб зіграти в телесеріалі, потрібна велика витривалість, вона готова була прийняти виклик завдяки своїй постійній втраті ваги.

"Мені надзвичайно допомогло те, що за останні шість-сім років я схудла на 100 фунтів (45 кг. — Ред.). Не думаю, що я була такою стрункою з часів навчання в коледжі", — зізналась акторка. 

Лауреатка премії "Оскар" та зірка багатьох проєктів, зокрема, легендарній стрічці "Титанік" режисера Джеймса Кемерона, поділилася, що насправді вона була в максимальній вазі, коли знімалася в драмі NBC "Закон Гаррі" у 2011 році. 

"Мені доводилося сідати кожну хвилину, коли я могла. Мені було важко ходити. Мені соромно, що я дозволила собі так втратити форму, але зараз у мене величезна кількість енергії", — заявила акторка.

За словами Кеті Бейтс під час схуднення вона почала отримувати більше пропозицій від кіностудій, продакшенів та телеканалів. Фізично зірка стала почуватися краще і залюбки почала брати більше роботи. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська світська левиця Кортні Кардаш'ян випустила власні пігулки для схуднення.Також ми розповідали, що сестра британської моделі Кейт Мосс після передозування Оземпіком зробила гучну заяву.

Голлівуд закордонні зірки схуднення акторка кар'єра

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