Похудение помогло Кэти Бэйтс из фильма "Титаник" получить больше ролей

Американская актриса Кэти Бейтс. Фото: Instagram/_kathybates

Накануне американская актриса Кэти Бейтс объявила о завершении своей карьеры. Впрочем, последние годы она была очень востребована в индустрии. Не последнюю роль в этом сыграло кардинальное похудение.

Об этом сообщает издание People.

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Похудение Кэти Бейтс

Актриса, которой в июне исполнилось 76 лет, поделилась своим волнением по поводу главной роли в новом сериале "Метлок", премьера которого запланирована на октябрь на CBS. Бейтс говорит, что хотя для того, чтобы сыграть в телесериале, нужна большая выносливость, она готова была принять вызов благодаря своей постоянной потере веса.

"Мне чрезвычайно помогло то, что за последние шесть-семь лет я похудела на 100 фунтов (45 кг. — Ред.). Не думаю, что я была такой стройной со времен учебы в колледже", — призналась актриса.

Лауреат премии "Оскар" и звезда многих проектов, в частности, легендарной ленте "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона, поделилась, что на самом деле она была в максимальном весе, когда снималась в драме NBC "Закон Гарри" в 2011 году.

"Мне приходилось садиться каждую минуту, когда я могла. Мне было тяжело ходить. Мне стыдно, что я позволила себе так потерять форму, но сейчас у меня огромное количество энергии", — заявила актриса.

По словам Кэти Бейтс, во время похудения она начала получать больше предложений от киностудий, продакшенов и телеканалов. Физически звезда стала чувствовать себя лучше и охотно стала брать больше работы.

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