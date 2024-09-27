Ведущий Джеймс Корден признался, помогли ли ему похудеть инъекции "Оземпика"

Известный телеведущий поделился опытом применения препарата для похудения
Популярный британский ведущий Джеймс Корден поделился негативным опытом применения препарата для похудения "Оземпик". Шоумен рассказал, почему инъекции оказались для него неэффективны.
Об этом пишет Page Six.
Джеймс Корден о "Оземпике"
Ведущий признался, что когда-то принимал популярный препарат для похудения и рассказал, почему отказался от его употребления. Шоумен понял, что его проблемы с едой гораздо глубже, чем просто постоянное чувство голода.
"Я попробовал "Оземпик", и вас не удивит, когда вы посмотрите на меня сейчас, что он на самом деле не сработал. Я попробовал немного, а потом понял, что мои проблемы с питанием не имеют ничего общего с чувством голода", — поделился Кордон.
"Оземпик" — это одобренный FDA препарат, который отпускается по рецепту для людей с диабетом 2 типа и действует путем воздействия на ощущение сытости.
Напомним, скандальная реперка отрагивала на хейт в социальной сети. А также мы рассказывали, как похудение повлияло на карьеру звезды фильма "Титаник".
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