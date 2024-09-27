Ведущий Джеймс Корден признался, помогли ли ему похудеть инъекции "Оземпика"

Британский ведущий Джеймс Корден. Фото: скриншот YouTube

Популярный британский ведущий Джеймс Корден поделился негативным опытом применения препарата для похудения "Оземпик". Шоумен рассказал, почему инъекции оказались для него неэффективны.

Об этом пишет Page Six.

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Джеймс Корден о "Оземпике"

Ведущий признался, что когда-то принимал популярный препарат для похудения и рассказал, почему отказался от его употребления. Шоумен понял, что его проблемы с едой гораздо глубже, чем просто постоянное чувство голода.

"Я попробовал "Оземпик", и вас не удивит, когда вы посмотрите на меня сейчас, что он на самом деле не сработал. Я попробовал немного, а потом понял, что мои проблемы с питанием не имеют ничего общего с чувством голода", — поделился Кордон.

"Оземпик" — это одобренный FDA препарат, который отпускается по рецепту для людей с диабетом 2 типа и действует путем воздействия на ощущение сытости.

Напомним, скандальная реперка отрагивала на хейт в социальной сети. А также мы рассказывали, как похудение повлияло на карьеру звезды фильма "Титаник".