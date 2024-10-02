Кристина Агилера испугала фанатов во время визита в спортзал

Похудевшая Агилера посетила спортзал — фанаты вновь упоминают Оземпик
Стремительное похудение американской певицы Кристины Агилеры продолжают активно обсуждать в сети. Титулованная артистка повлекла за собой появление новой волны комментариев после посещения одного из спортзалов.
Соответствующее видео появилось в ее соцсетях.
Похудение Агилеры обсуждают в сети
Артистка, которая за последний год вернула физическую форму, в которой она начинала карьеру, стала лицом одной из сетей спортклубов. В одном из них устроили громкое мероприятие, на которое приехала Агилера. Кристина выбрала костюм боди, который подчеркивал ее стройную фигуру и солнцезащитные очки. Их во время вечеринки она периодически снимала.
Впрочем, Агилера заставила своих поклонников в очередной раз забеспокоиться из-за своего внешнего вида. Ей вновь припомнили активный прием препарата Оземпик.
Вообще-то он используется для лечения диабета второго типа. Но сейчас его активно принимают те, кто хочет похудеть. В комментариях свое возмущение выразили некоторые фанаты Кристины.
- Ей никогда не был нужен Оземпик. Она выглядела хорошо, здоровой и похожей на себя раньше.
- Иногда попытка вернуться к старому размеру — это не очень хорошо. Она выглядит больной.
- Не могу поверить, что она не думает о последствиях этого препарата для ее здоровья.
В то же время другие фанаты защищали артистку, которая на видео из спортзала выглядела энергичной и коммуникабельной.
- Ты сияешь, ты выглядишь счастливой, исцеленной. Я так рад за тебя.
- Она не что иное, как настоящая легенда! И больше чем легенда, чемпион жизни.
- Королева того времени и королева настоящего.
Сама Агилера еще ни разу не подтвердила, что принимала Оземпик для похудения.
ВНИМАНИЕ!!! Для похудения и других манипуляций с организмом обязательно проконсультируйтесь с врачами!
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