Кристина Агилера испугала фанатов во время визита в спортзал

Американская певица Кристина Агилера с тренером. Фото: Instagram/barrys

Стремительное похудение американской певицы Кристины Агилеры продолжают активно обсуждать в сети. Титулованная артистка повлекла за собой появление новой волны комментариев после посещения одного из спортзалов.

Соответствующее видео появилось в ее соцсетях.

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Артистка, которая за последний год вернула физическую форму, в которой она начинала карьеру, стала лицом одной из сетей спортклубов. В одном из них устроили громкое мероприятие, на которое приехала Агилера. Кристина выбрала костюм боди, который подчеркивал ее стройную фигуру и солнцезащитные очки. Их во время вечеринки она периодически снимала.

Впрочем, Агилера заставила своих поклонников в очередной раз забеспокоиться из-за своего внешнего вида. Ей вновь припомнили активный прием препарата Оземпик.

Вообще-то он используется для лечения диабета второго типа. Но сейчас его активно принимают те, кто хочет похудеть. В комментариях свое возмущение выразили некоторые фанаты Кристины.

Ей никогда не был нужен Оземпик. Она выглядела хорошо, здоровой и похожей на себя раньше.

Иногда попытка вернуться к старому размеру — это не очень хорошо. Она выглядит больной.

Не могу поверить, что она не думает о последствиях этого препарата для ее здоровья.

В то же время другие фанаты защищали артистку, которая на видео из спортзала выглядела энергичной и коммуникабельной.

Ты сияешь, ты выглядишь счастливой, исцеленной. Я так рад за тебя.

Она не что иное, как настоящая легенда! И больше чем легенда, чемпион жизни.

Королева того времени и королева настоящего.

Сама Агилера еще ни разу не подтвердила, что принимала Оземпик для похудения.

ВНИМАНИЕ!!! Для похудения и других манипуляций с организмом обязательно проконсультируйтесь с врачами!

Напомним, ранее мы писали, что британский телеведущий Джеймс Корден поделился опытом применения препарата для похудения. Также мы рассказывали, что тренер американской актрисы Дженнифер Энистон поделился секретами идеальной фигуры звезды.