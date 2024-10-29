Маша Ефросинина прокомментировала популярный препарат "Оземпик"

Украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская ведущая и блоггер Маша Ефросинина призналась, использовала ли для похудения ныне популярный в Голливуде препарат для лечения диабета "Озепмик". Звезда поделилась своим отрицательным опытом применения радикальных методов для снижения веса.

Об этом рассказала в программе "Неймовірна правда про зірок".

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Ефросинина прокомментировала хейт по поводу того, что она держит себя в форме благодаря уколам препаратов для похудения. Звезда призналась, что соблюдает правила здорового питания, однако не ругает себя за нарушение. Она рассказала, что может иногда "заедать" стрессы, а также позволяет себе калорийную пищу в путешествиях.

Ведущая поделилась, что на собственном опыте узнала негативные последствия радикальных методов похудения, а потому боится колоть себе "Оземпик", чтобы еще больше не навредить своему организму.

"Я не делала, потому что я сцыкло. Во-вторых, я точно знаю, вернемся к моим "скитаниям" по диетам, все что делается искусственно, все что делается с сильными ограничениями для организма, все, мне особенно, все эти диеты, потому что тогда никто еще не знал этих "Оземпиков", тогда все это, даже голодание, клизмы, которые я делала, привели к очень серьезным болезням, которые сказываются и сегодня", — рассказала она.

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