Маша Єфросиніна розповіла, чим її чоловік займається в ЗСУ

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Від початку повномасштабної війни шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна не часто бачиться з чоловіком, військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим. Колишній держслужбовець (очолював Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку) служить в ЗСУ. Маша Єфросиніна розповідає про його посаду.

Відповідне інтерв’ю з'явилось в програмі "Неймовірна правда про зірок".

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За словами зіркової уродженки окупованої Керчі (Крим), її чоловік, з яким вони разом понад 20 років, завжди знаходить сили, аби підтримати її. Особливо в моменти, коли емоційний стан Єфросиніної бажає кращого.

Також шоувумен назвала посаду, яку обіймає Хромаєв в ЗСУ. Сам Тимур не веде соцмережі і не дає інтерв’ю. Хоча один раз все ж таки погодився — став гостем одного з YouTube-проєктів Єфросиніної.

"Він закріплений за київським підрозділом. Зараз вже є замісником командира роти з озброєння. Тому він іноді приїжджає, приймає озброєння. Я рідко бачу Тимура, на мій превеликий жаль", — зазначила Єфросиніна.

Зіркове подружжя є батьками двох дітей. Старша, 20-річна Нана, живе і навчається за кордоном. А 10-річний син Олександр з бабусею (мамою Єфросиніної) живе у Варшаві. Хлопчик періодично приїздить до Києва.

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