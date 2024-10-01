Наталка Денисенко зворушливо подякувала Андрію Федінчику з ЗСУ

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком, військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Фото: Instagram/natalka_denisenko

У вівторок, 1 жовтня, в нашій країні відзначали День захисників та захисниць України. З перших днів повномасштабної війни захищати Батьківщину від окупантів пішов актор Андрій Федінчик. Його дружина, зірка серіалу "Кріпосна", акторка театру та кіно Наталка Денисенко присвятила коханому та всім захисникам України зворушливу публікацію.

Вона з’явилась в соцмережах акторки.

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Акторка зазначила, що знає, наскільки важко було чоловікові приймати рішення йти захищати країну. Слід зазначити, в зіркової родини є син Андрій.

"Але ти — моя гордість, моя безпека! Знаючи скільки і як багато ти робиш, мене переповнюють і почуття вдячності, і почуття, від яких іноді боляче… Але я не перестану захоплюватися тобою! Дякую за захист, коханий", — зворушливо написала Денисенко та опублікувала знімок зі спільної фотосесії.

Також 34-річна акторка подякувала всім захисникам і захисницям України. Денисенко зазначила, що вони — наші герої.

"Друзі, не скупіться на слова подяки для наших військових, це дуже важливо для нашого суспільства і нашої країни. Має бути тотальна повага і вдячність у всі календарні дні", — звернулась до підписників акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, військовослужбовець Віталій Козловський розкрив задачі свого командування. Також ми розповідали про скасування гастролей вистави "Наші Кайдаші" в Європі, в якій грає Денисенко.