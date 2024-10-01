Наталка Денисенко трогательно поблагодарила Андрея Фединчика из ВСУ

Актриса Наталка Денисенко с мужем, военнослужащим Андреем Фединчиком. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Во вторник, 1 октября, в нашей стране отмечали День защитников и защитниц Украины. С первых дней полномасштабной войны защищать Родину от оккупантов пошел актер Андрей Фединчик. Его жена, звезда сериала "Крепостная", актриса театра и кино Наталка Денисенко посвятила возлюбленному и всем защитникам Украины трогательную публикацию.

Она появилась в соцсетях актрисы.

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Актриса отметила, что знает, насколько тяжело было мужу принимать решение защищать страну. Следует отметить, что у звездной семьи есть сын Андрей.

"Но ты — моя гордость, моя безопасность! Зная сколько и как много ты делаешь, меня переполняют и чувство благодарности и чувство от которых иногда больно… Но я не перестану восхищаться тобой! Спасибо за защиту, любимый", — трогательно написала Денисенко и опубликовала снимок с совместной фотосессии.

Также 34-летняя актриса поблагодарила всех защитников и защитниц Украины. Денисенко отметила, что они наши герои.

"Друзья, не скупитесь на слова благодарности для наших военных, это очень важно для нашего общества и нашей страны. Должно быть тотальное уважение и благодарность во все календарные дни", — обратилась к подписчикам актриса.

Напомним, ранее мы писали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский раскрыл задачи своего командования. Также мы рассказывали об отмене гастролей спектакля "Наши Кайдаши" в Европе, в котором играет Денисенко.