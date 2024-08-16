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Зірка серіалу "Кріпосна" зустріла вдома чоловіка, який служить в ЗСУ

16 серпня 2024 23:32
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Наталка Денисенко зустріла вдома борщем чоловіка, який служить в ЗСУ
Акторка Наталка Денисенко з чоловіком. Фото: Instagram/natalka_denisenko
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Акторка театру та кіно Наталка Денисенко активно веде соцмережі і показує чи не кожен крок у своєму житті. Не могла 34-річна зіркова уродженка Чернігова приховати від фолловерів довгоочікувану зустріч з чоловіком, який захищає нашу країну від окупантів. 

Відповідні фото та відео з’явились в її Instagram.

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Акторка опублікувала фото і відео з актором, а нині військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Чоловік Наталки пішов захищати Україну від окупантів в перші дні повномасштабної війни. 

"Без зайвих слів — мій найщасливіший вираз обличчя з квітня місяця", — підписала фотографію Наталка, яка вперше за літо провела час з чоловіком. 

В коментарях емоцій не стримували підписники акторки, яких в неї, до речі понад 440 тисяч. Свій захват висловила й подруга, колега зіркової родини, акторка Ольга Сумська. "Мої голубʼяточки! Зустрілись! Плачу", — написала 57-річна народна артистка України. 

В сторіз Наталка також показала, який стіл накрила для захисника України. Зокрема, акторка приготувала для чоловіка борщ з пампушками. Денисенко пожартувала, що за старою пам’яттю Андрій Федінчик перепитав в неї, чи можна починати їсти. Бо зазвичай спочатку Наталка все знімає на смартфон. 

Андрій Федінчик
Наталка Денисенко накрила стіл для Андрія Федінчика. Скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький приєднався до лав Збройних сил України. Також ми розповідали, чи зможе зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий ходити після важкого поранення на фронті.

Андрій Федінчик Наталка Денисенко українські зірки зіркова пара

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23:41 У Львові жінки напали на шанувальницю Фаріон через прохання говорити українською

Оновлено

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22:47 У Повітряних силах показали момент знищення мосту в Курській області

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22:47 Тарифи на електрику — частина українців має право платити удвічі менше

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