Наталка Денисенко зустріла вдома борщем чоловіка, який служить в ЗСУ

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Акторка театру та кіно Наталка Денисенко активно веде соцмережі і показує чи не кожен крок у своєму житті. Не могла 34-річна зіркова уродженка Чернігова приховати від фолловерів довгоочікувану зустріч з чоловіком, який захищає нашу країну від окупантів.

Відповідні фото та відео з’явились в її Instagram.

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Акторка опублікувала фото і відео з актором, а нині військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Чоловік Наталки пішов захищати Україну від окупантів в перші дні повномасштабної війни.

"Без зайвих слів — мій найщасливіший вираз обличчя з квітня місяця", — підписала фотографію Наталка, яка вперше за літо провела час з чоловіком.

В коментарях емоцій не стримували підписники акторки, яких в неї, до речі понад 440 тисяч. Свій захват висловила й подруга, колега зіркової родини, акторка Ольга Сумська. "Мої голубʼяточки! Зустрілись! Плачу", — написала 57-річна народна артистка України.

В сторіз Наталка також показала, який стіл накрила для захисника України. Зокрема, акторка приготувала для чоловіка борщ з пампушками. Денисенко пожартувала, що за старою пам’яттю Андрій Федінчик перепитав в неї, чи можна починати їсти. Бо зазвичай спочатку Наталка все знімає на смартфон.

Наталка Денисенко накрила стіл для Андрія Федінчика. Скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

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