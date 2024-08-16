Наталка Денисенко встретила дома борщом мужа, который служит в ВСУ

Актриса Наталка Денисенко с мужем. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Актриса театра и кино Наталка Денисенко активно ведет соцсети и показывает едва ли не каждый шаг своей жизни. Не могла 34-летняя звездная уроженка Чернигова скрыть от фолловеров долгожданную встречу с мужем, который защищает нашу страну от оккупантов.

Соответствующие фото и видео появились в ее Instagram.

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Актриса опубликовала фото и видео с актером, а ныне военнослужащим Андреем Фединчиком. Муж Наталки ушел защищать Украину от оккупантов в первые дни полномасштабной войны.

"Без лишних слов — мое самое счастливое выражение лица с апреля месяца", — подписала фотографию Наталка, которая впервые за лето провела время с мужем.

В комментариях эмоций не сдерживали подписчики актрисы, которых у нее, кстати, более 440 тысяч. Свой восторг выразила и подруга, коллега звездной семьи, актриса Ольга Сумская. "Мои голубочки! Встретились! Плачу", — написала 57-летняя народная артистка Украины.

Наталка также показала, какой стол накрыла для защитника Украины. В частности, актриса приготовила для мужа борщ с пампушками. Денисенко пошутила, что по старой памяти Андрей Фединчик переспросил у нее, можно ли начинать есть. Потому обычно сначала Наталка все снимает на смартфон.

Наталка Денисенко накрыла стол для Андрея Фединчика. Скриншоты: Instagram/natalka_denisenko

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