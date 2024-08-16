Співак Ігор Воєвуцький став бойовим рятувальником

Український музикант Ігор Воєвуцький. Фото: facebook.com/igor.voevutskiy

Український музикант та колишній учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький приєднався до лав Збройних Сил України. Артист успішно пройшов усі випробування та став бойовим рятувальником.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Артист постав перед шанувальниками у військовій формі та амуніції. Він повідомив про те, що успішно склав усі іспити та фізичну підготовку, які необхідні для того, щоб стати бойовим рятувальником. Воєвуцький надаватиме допомогу пораненим під час активних бойових дій.

Артист додав, що екзамен був найскладніший у його житті. Він попрохав небайдужим долучитися до збору, за кошти від якого він планує придбати бронежилет, взуття і активні навушники.

"Пройшов курс ТССС і склав іспит на бійця-рятувальника! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті! Особливо фізично! Практику приймають у максимально фізичновиснаженого бійця і під постійним психологічним тиском! Загалом за цей день зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань зі зброєю і постійних планок", — повідомив захисник.

Ігор Воєвуцький став бойовим рятувальником. Фото: facebook.com/igor.voevutskiy

Ігор одружений і в тилу на нього чекає дружина, 17-річна донька та дворічний син.

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