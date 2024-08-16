Певец Игорь Воевуцкий стал боевым спасателем

Украинский музыкант Игорь Воевуцкий. Фото: facebook.com/igor.voevutskiy

Украинский музыкант и бывший участник группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Артист успешно прошел все испытания и стал боевым спасателем.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Артист предстал перед поклонниками в военной форме и амуниции. Он сообщил о том, что успешно сдал все экзамены и физическую подготовку, необходимые для того, чтобы стать боевым спасателем. Воевуцкий будет оказывать помощь раненым во время активных боевых действий.

Артист добавил, что экзамен был самым сложным в его жизни. Он попросил неравнодушных присоединиться к сбору, за счет которого он планирует купить себе бронежилет, обувь и активные наушники.

"Прошел курс ТССС и сдал экзамен на бойца-спасателя! Это был один из самых сложных экзаменов в моей жизни! Особенно физически! Практику принимают у максимально физически истощенного бойца и под постоянным психологическим давлением! Всего за этот день сделал около 700 отжиманий, не считая приседаний с оружием и постоянных планок", — сообщил защитник.

Игорь Воевуцкий стал боевым спасателем. Фото: facebook.com/igor.voevutskiy

Игорь женат, и в тылу его ждет жена, 17-летняя дочь и двухлетний сын.

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