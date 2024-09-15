В Європі скасували вистави "Наші Кайдаші" — яка причина

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Напередодні велика група відомих українських акторів вирушила до Європи з гастролями вистави "Наші Кайдаші". Втім, турне було скасовано. Про це з Варшави повідомила акторка Наталка Денисенко.

Відповідна публікація з’явилась в її сторіз в Instagram.

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До Європи, окрім Наталки Денисенко, вирушили Ольга Сумська, Володимир Горянський, Тарас Цимбалюк, Ірина Кудашова та інші актори та члени групи. Вони відіграли виставу в невеликому приміщенні в Амстердамі (Нідерланди). А згодом виступили у польському Вроцлаві, де було значно більше людей.

Афіша вистави "Наші Кайдаші". Фото: Instagram/goryansky1

Втім, останні три шоу в Польщі так і не відбулися. Причину пояснила Наталка Денисенко.

"Це провина організаторів, нашої вини тут зовсім не має. Ми дуже хотіли порадувати наших глядачів, тим паче, що зали розкуплені. Всі подробиці ми розкажемо пізніше. Ми обов’язково приїдемо знову, але будемо організовувати самі, з нашими українцями", — заявила Денисенко.

Акторка наголосила, що весь колектив вистави засмучений. Денисенко попросила глядачів не хвилюватися. Також вона опублікувала деякі з повідомлень прихильників на цю тему.

Інші ж актори у своїх сторіз не розповідали про скасування гастролей. Здебільшого вони публікували фото та відео з прогулянок по Варшаві та відвідування туристи стичних місць.

Повідомлення від підписників Наталки Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали, як Наталка Денисенко зустріла вдома чоловіка, актора Андрія Федінчика, який служить в ЗСУ. Також ми розповідали, що родина Віктора Павліка придбала квартиру в Києві.