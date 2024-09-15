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Денисенко сообщила об отмене гастролей спектакля "Наши Кайдаши" в Европе — какая причина

15 сентября 2024 22:52
Виталий Ковальчук - Редактор
В Европе отменили представления "Наши Кайдаши" — какая причина
Актриса Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko
Виталий Ковальчук - Редактор

Накануне большая группа известных украинских актеров отправилась в Европу с гастролями спектакля "Наши Кайдаши". Впрочем, турне было отменено. Об этом из Варшавы сообщила актриса Наталка Денисенко.

Соответствующая публикация появилась у нее в Instagram.

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В Европу, кроме Наталки Денисенко, отправились Ольга Сумская, Владимир Горянский, Тарас Цымбалюк, Ирина Кудашова и другие актеры и члены группы. Они отыграли спектакль в небольшом помещении в Амстердаме (Нидерланды). А затем выступили в польском Вроцлаве, где было значительно больше людей.

Афиша спектакля Наши Кайдаши
Афиша спектакля "Наши Кайдаши". Фото: Instagram/goryansky1

Впрочем, последние три шоу в Польше так и не прошли. Причину объяснила Наталка Денисенко.

"Это вина организаторов, нашей вины здесь совсем нет. Мы очень хотели порадовать наших зрителей, тем более, что залы раскуплены. Все подробности мы расскажем позже. Мы обязательно приедем снова, но будем организовывать сами, с нашими украинцами", — заявила Денисенко.

Актриса подчеркнула, что весь коллектив спектакля расстроен. Денисенко попросила зрителей не беспокоиться. Также она опубликовала некоторые из сообщений поклонников на эту тему.

Другие же актеры в своих сториз не рассказывали об отмене гастролей. В большинстве своем они публиковали фото и видео с прогулок по Варшаве и посещения туристических мест.

Денисенко комментарии
Сообщения от подписчиков Наталки Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Напомним, ранее мы писали, как Наталка Денисенко встретила дома мужа, актера Андрея Фединчика, который служит в ВСУ. Также мы рассказывали, что семья Виктора Павлика приобрела квартиру в Киеве.

Европа актеры Наталка Денисенко украинские звезды спектакль

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