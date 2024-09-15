Віктор Павлік придбав власне житло

Родина Віктора Павліка придбала квартиру в Києві
Блогерка та дружина Віктора Павліка Катерина поділилася із шанувальниками радісною новиною. Їм вдалося здійснити свою мрію та придбати нову квартиру у столиці.
Про це вона повідомила в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Дружина Віктора Павліка про нову оселю
Катерина провела невелику екскурсію своєю новою, просторою квартирою та повідомила про те, що вони готуються перевезти в неї свої меблі. Дівчина неймовірно щаслива, що її родині нарешті вдалося здійснити свою мрію у її сина Михасика буде власна кімната.
"Ми все облаштуємо. Нехай це буде до, а потім після. Тепер домашнього контенту буде більше", — поділилась вона.
Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка згадала, як познайомилася зі своїм чоловіком. А також блогерка поділилася весільними кадрами.
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