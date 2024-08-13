Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Віктора Павліка показала себе до та після пластики і вразила змінами arrow

Дружина Віктора Павліка показала себе до та після пластики і вразила змінами

13 серпня 2024 11:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Катерина Репяхова похизувалася результатами пластики на обличчі
Блогерка Катерина Павлік (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Блогерка та дружина українського співака Віктора Павліка Катерина (Павлік) Репяхова поділилася із шанувальниками архівними фото. Дівчина показала, як змінила її обличчя пластика підборіддя та носа.

Відповідні кадри вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Катерина Репяхова про зміни у зовнішності

У березні минулого року блогерка зробила собі ринопластику (операцію по зміні форми носа — Ред.) Через півтора року після хірургічного втручання, Катерина показала, як операція змінила її обличчя. Вона також розповіла шанувальникам про те, що корегувала форму свого підборіддя.

Дружина Віктора Павліка зізналася, що так помітні зміни у зовнішності зробили її більш впевненою у собі. Дівчина раніше зізнавалася, ще мріє змінити розмір та форму грудей.

"Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візувальну зміну. І яка зміна підборіддя", — підписала кадри вона. 

Дружина Віктора Павліка показала результати пластики на обличчі
Катерина Павлік (Репяхова) до та після пластики. Фото: Instagram/repyahovakate

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка згадала, як познайомилася зі своїм чоловіком. А також блогерка поділилася весільними кадрами.

Віктор Павлик операція пластична хірургія Катерина Репяхова українські зірки краса

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:51 Свято попри війну — дочка одеського мільйонера Кауфмана відгуляла весілля за 2 млн доларів

11:33 На Хмельниччині трапилася моторошна ДТП за участю автобуса з дітьми — є жертви

11:31 Танці на могилах Героїв — поліція Одещини розслідує вечірку біля меморіалу

11:25 Коливання курсу долара в Україні — у Нацбанку дали оцінку ситуації

11:18 ЗСУ активно просуваються населеними пунктами Курської області, — ISW

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:00 Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога

10:57 Дані з Кінбурнської коси допоможуть звільнити Миколаївщину — деталі

10:51 Українські оператори БпЛА показали, як палять укриття окупантів у Серебрянському лісі

10:43 Нардеп Костенко відповів, який призовний вік має бути в Україні

10:23 Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин

11:51 Свято попри війну — дочка одеського мільйонера Кауфмана відгуляла весілля за 2 млн доларів

11:33 На Хмельниччині трапилася моторошна ДТП за участю автобуса з дітьми — є жертви

11:31 Танці на могилах Героїв — поліція Одещини розслідує вечірку біля меморіалу

11:25 Коливання курсу долара в Україні — у Нацбанку дали оцінку ситуації

11:18 ЗСУ активно просуваються населеними пунктами Курської області, — ISW

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:00 Фонд Карітас компенсує витрати на комуналку — кому доступна допомога

10:57 Дані з Кінбурнської коси допоможуть звільнити Миколаївщину — деталі

10:51 Українські оператори БпЛА показали, як палять укриття окупантів у Серебрянському лісі

10:43 Нардеп Костенко відповів, який призовний вік має бути в Україні

10:23 Виїзд до Молдови ускладнений — простояти на кордоні доведеться декілька годин

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство