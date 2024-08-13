Катерина Репяхова похизувалася результатами пластики на обличчі

Блогерка Катерина Павлік (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate

Блогерка та дружина українського співака Віктора Павліка Катерина (Павлік) Репяхова поділилася із шанувальниками архівними фото. Дівчина показала, як змінила її обличчя пластика підборіддя та носа.

Відповідні кадри вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Катерина Репяхова про зміни у зовнішності

У березні минулого року блогерка зробила собі ринопластику (операцію по зміні форми носа — Ред.) Через півтора року після хірургічного втручання, Катерина показала, як операція змінила її обличчя. Вона також розповіла шанувальникам про те, що корегувала форму свого підборіддя.

Дружина Віктора Павліка зізналася, що так помітні зміни у зовнішності зробили її більш впевненою у собі. Дівчина раніше зізнавалася, ще мріє змінити розмір та форму грудей.

"Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візувальну зміну. І яка зміна підборіддя", — підписала кадри вона.

Катерина Павлік (Репяхова) до та після пластики. Фото: Instagram/repyahovakate

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Віктора Павліка згадала, як познайомилася зі своїм чоловіком. А також блогерка поділилася весільними кадрами.