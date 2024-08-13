Екатерина Репяхова похвасталась результатами пластики на лице

Блогер Екатерина Павлик (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate

Блогер и жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина (Павлик) Репяхова поделилась с поклонниками архивными фото. Девушка показала, как изменила ее лицо пластика подбородка и носа.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Екатерина Репяхова об изменениях во внешности

В марте прошлого года блогер сделала себе ринопластику (операцию по изменению формы носа. — Ред.). Через полтора года после хирургического вмешательства Екатерина показала, как операция изменила ее лицо. Она также рассказала поклонникам о том, что корректировала форму своего подбородка.

Жена Виктора Павлика призналась, что столь заметные изменения во внешности сделали ее более уверенной в себе. Девушка раньше признавалась, что еще мечтает изменить размер и форму груди.

"Кто еще здесь против ринопластики? И я не о визуальных изменениях. И как изменился подбородок", — подписала кадры она.

Екатерина Павлик (Репяхова) до и после пластики. Фото: Instagram/repyahovakate

Напомним, мы писали о том, что жена Виктора Павлика вспомнила, как познакомилась со своим мужем. А также блогер поделилась свадебными кадрами.