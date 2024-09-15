Виктор Павлик приобрел собственное жилье

Екатерина и Виктор Павлик с сыном Мишей. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогер и жена Виктора Павлика Екатерина поделилась с поклонниками радостной новостью. Им удалось осуществить свою мечту и приобрести новую квартиру в столице.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице в Instagram.

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Екатерина провела небольшую экскурсию по своей новой, просторной квартире и сообщила, что они готовятся перевезти в нее свою мебель. Девушка невероятно счастлива, что ее семье наконец-то удалось осуществить свою мечту и у ее сына Михасика будет собственная комната.

"Мы все обустроим. Пусть это будет до, а потом после. Теперь домашнего контента будет больше", — поделилась она.

Екатерина и Виктор Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate

Новая квартира Виктора Павлика. Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина и Виктор Павлик приобрели собственное жилье. Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, мы писали о том, что жена Виктора Павлика вспомнила, как познакомилась со своим мужем. А также блогер поделилась свадебными кадрами.