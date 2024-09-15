Виктор Павлик приобрел собственное жилье

Семья Виктора Павлика приобрела квартиру в Киеве
Блогер и жена Виктора Павлика Екатерина поделилась с поклонниками радостной новостью. Им удалось осуществить свою мечту и приобрести новую квартиру в столице.
Об этом она сообщила в Stories на своей странице в Instagram.
Жена Виктора Павлика о новом доме
Екатерина провела небольшую экскурсию по своей новой, просторной квартире и сообщила, что они готовятся перевезти в нее свою мебель. Девушка невероятно счастлива, что ее семье наконец-то удалось осуществить свою мечту и у ее сына Михасика будет собственная комната.
"Мы все обустроим. Пусть это будет до, а потом после. Теперь домашнего контента будет больше", — поделилась она.
Напомним, мы писали о том, что жена Виктора Павлика вспомнила, как познакомилась со своим мужем. А также блогер поделилась свадебными кадрами.
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