Наталка Денисенко з родиною опинилась в Тернополі під час атаки окупантів

Зірка "Кріпосної" опинилась у Тернополі під час нічної атаки
В ніч проти вівторка, 20 серпня, окупанти атакували один з промислових об’єктів міста Тернопіль. Внаслідок горіння паливно-мастильних матеріалів у повітря виділявся небезпечний дим. Його на власні очі побачила акторка Наталка Денисенко.
Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.
Наталка Денисенко в епіцентрі атаки на Тернопіль
Зірка серіалу "Кріпосна" частково показала вид з вікна, де було видно густий чорний дим. Напрямок Денисенко не стала вказувати. Виявляється, Наталка зупинилась лише на одну ніч разом з чоловіком, актором, військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, та сином Андрієм. Зіркова родина їхала у відпустку у Карпати і вирішила переночувати в Тернополі.
Їх вранці розбудила мама Наталки, яка і повідомила їм про атаку росіян на місто, в якому вони зупинились.
"Тут, виявляється, з ранку були вибухи. Ми нічого не чули, слава Богу. Тернопіль, я співчуваю, я в шоці", — зазначила Денисенко.
Більше на цю тему Наталка сторіз не записувала. Вже після обіду зіркова родина прибула у село Татарів Івано-Франківської області. Саме так зараз і проводить час Денисенко з чоловіком та сином.
Зазначимо, що актор Андрій Федінчик пішов захищати Україну від окупантів від початку повномасштабної війни. Зараз в нього довгоочікувана відпустка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український актор Роман Луцький отримав повторну повістку. Також ми розповідали, що гумористка Настя Ткаченко висловилася щодо мобілізації жінок.
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