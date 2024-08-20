Наталка Денисенко з родиною опинилась в Тернополі під час атаки окупантів

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

В ніч проти вівторка, 20 серпня, окупанти атакували один з промислових об’єктів міста Тернопіль. Внаслідок горіння паливно-мастильних матеріалів у повітря виділявся небезпечний дим. Його на власні очі побачила акторка Наталка Денисенко.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Зірка серіалу "Кріпосна" частково показала вид з вікна, де було видно густий чорний дим. Напрямок Денисенко не стала вказувати. Виявляється, Наталка зупинилась лише на одну ніч разом з чоловіком, актором, військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, та сином Андрієм. Зіркова родина їхала у відпустку у Карпати і вирішила переночувати в Тернополі.

Їх вранці розбудила мама Наталки, яка і повідомила їм про атаку росіян на місто, в якому вони зупинились.

"Тут, виявляється, з ранку були вибухи. Ми нічого не чули, слава Богу. Тернопіль, я співчуваю, я в шоці", — зазначила Денисенко.

Наталка Денисенко в Тернополі. Скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

Більше на цю тему Наталка сторіз не записувала. Вже після обіду зіркова родина прибула у село Татарів Івано-Франківської області. Саме так зараз і проводить час Денисенко з чоловіком та сином.

Зазначимо, що актор Андрій Федінчик пішов захищати Україну від окупантів від початку повномасштабної війни. Зараз в нього довгоочікувана відпустка.

Наталка Денисенко з родиною у відпустці. Скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали, що український актор Роман Луцький отримав повторну повістку. Також ми розповідали, що гумористка Настя Ткаченко висловилася щодо мобілізації жінок.