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Звезда "Крепостной" оказалась в Тернополе во время ночной атаки

20 августа 2024 22:50
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Наталка Денисенко с семьей оказалась в Тернополе во время атаки оккупантов
Актриса Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В ночь на вторник, 20 августа, оккупанты атаковали один из промышленных объектов города Тернополь. В результате горения горюче-смазочных материалов в воздух выделялся опасный дым. Его своими глазами увидела актриса Наталка Денисенко.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Звезда сериала "Крепостная" частично показала вид из окна, где был виден густой черный дым. Направление Денисенко не стала указывать. Оказывается, Наталка остановилась только на одну ночь вместе с мужем, актером, военнослужащим Андреем Фединчико, и сыном Андреем. Звездная семья ехала в отпуск в Карпаты и решила переночевать в Тернополе.

Их утром разбудила мама Наталки, которая и сообщила им об атаке россиян на город, где они остановились.

"Здесь, оказывается, с утра были взрывы. Мы ничего не слышали, слава Богу. Тернополь, я сочувствую, я в шоке", — отметила Денисенко.

Денисенко в Тернополе
Наталка Денисенко в Тернополе. Скриншоты: Instagram/natalka_denisenko

Больше на эту тему Наталка сториз не записывала. Уже после обеда звездная семья прибыла в село Татарив Ивано-Франковской области. Именно так сейчас и проводит время Денисенко с мужем и сыном.

Отметим, что актер Андрей Фединчик пошел защищать Украину от оккупантов с начала полномасштабной войны. Сейчас у него долгожданный отпуск.

Денисенко в отпуске
Наталка Денисенко с семьей в отпуске. Скриншоты: Instagram/natalka_denisenko

Напомним, ранее мы писали, что украинский актер Роман Луцкий получил повторную повестку. Также мы рассказывали, что юмористка Настя Ткаченко высказалась о мобилизации женщин.

Тернополь Андрей Фединчик Наталка Денисенко украинские звезды атака

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