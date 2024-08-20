Романа Луцького двічі викликали до ТЦК — причини

Знову на ВЛК — відомий український актор отримав повторну повістку
Актора Романа Луцького двічі викликали до військкомату. Його змусили пройти повторно обстеження.
Про це він розповів в інтерв'ю Oboz.ua.
Романа Луцького двічі викликали до ТЦК
Актор Роман Луцький, який грав у таких фільмах як "Параджанов" та "Сторожова застава", розповів, що отримав повторну повістку.
Він оновив дані у військкоматі та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), однак цього виявилось недостатньо. Йому прийшла ще одна повістка за місцем роботи, тобто в Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр.
"Я був на повторній ВЛК, оновлював свої дані, хоча десь півтора тижня тому пройшов комісію, але прийшла повістка за місцем роботи, що вдруге викликають до військкомату. Виявляється, знову на ВЛК!" — розповів актор.
Артиста відправила ще раз на обстеження, однак згодом з'ясували, що це вони переплутали документи і повторний огляд не потрібен.
"Уже на місці з'ясував, що трапилася помилка, мабуть, не узгодили між кабінетами чи не встигли дописати, а розпорядження вже було, я пояснив — і мене відпустили без повторного огляду", — пояснив актор.
Нагадаємо, відомий актор розкритикував українців, які втекли за кордон. Також репер Ярмак познайомився з окупантом, який виявився його прихильником.
Читайте Новини.LIVE!