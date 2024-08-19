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Не хочу знати — актор-військовий Геннадій Попенко розкритикував артистів, які втекли з України

19 серпня 2024 12:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Геннадій Попенко прокоментував вчинок колег, які втекли з України
Український телеведучий та актор Геннадій Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український актор та ведучий програми "Загублений світ" Геннадій Попенко висловився про зірок, які перебувають за кордоном під час війни в Україні. На думку захисника, важкі часи показали справжніх патріотів своєї країни.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Апостроф.

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Геннадій Попенко про зірок-втікачів

Актор висловився про колег, які втекли за кордон від війни. Попенко дратує той факт, що деякі з його колег-втікачів можуть спокійно повертатись назад до України. На його думку, про таких артистів не варто згадувати в інфопросторі, щоб не додавати їм популярності.

"Про розчарування в колегах не хочу говорити, бо не хочеться згадувати цих людей. У мене багато розчарувань. Є люди, про яких не було чути два, три роки, а зараз вони повернулися в Україну, як ні в чому не бувало. А про декого я взагалі нічого не хочу знати. Говорити про них – це просто додавати їм популярності. Я вважаю так: якщо людини немає, то і слава Богу. Вона себе показала і соціум зробив висновки. Важливо після всього ставити певні маркери: хто українець, а хто під великим питанням", — пояснив військовий.

Натомість Попенко захоплюється колегами, які попри відсутність військового досвіду взяли до рук зброю та стали на захист України.

"А такі люди, як Андрій Федінчик, Володимир Ращук, Олег Сенцов, які не були супербійцями і не проходили військові кафедри, не навчалися чомусь спеціально, але зараз працюють як найкращі із штурмовиків в серйозних підрозділах, вражають. І дякую їм за роботу", — додав він.

Нагадаємо, Геннадій Попенко мобілізувався влітку 2022 року. Півтора року він ніс службу у 59-й окремій механізованій бригаді. Нині Попенко у складі Культурного десанту, який об'єднує військовослужбовців, котрі до служби у ЗСУ займалися мистецтвом та культурною діяльністю.

Раніше з приводу зірок-втікачів висловився лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк. Також ми повідомляли про те, що танцівник Влад Яма зізнався, як він заробляє собі на життя в США.

Влад Яма військові актори українські зірки війна в Україні Руслан Ханумак

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