Геннадий Попенко прокомментировал поступок сбежавших из Украины коллег.

Украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко. Фото: instagram.com/popenko_hennadii/

Известный украинский актер и ведущий программы "Потерянный мир" Геннадий Попенко высказался о звездах, находящихся за границей во время войны в Украине. По мнению защитника, трудные времена показали настоящих патриотов своей страны.

Об этом он заявил в интервью изданию Апостроф.

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Актер высказался о коллегах, сбежавших за границу от войны. Попенко раздражает тот факт, что некоторые из его беглых коллег могут спокойно возвращаться обратно в Украину. По его мнению, о таких артистах не стоит упоминать в инфо пространстве, чтобы не добавлять им популярности.

"О разочаровании в коллегах не хочу говорить, потому что не хочется вспоминать этих людей. У меня много разочарований. Есть люди, о которых не было слышно два, три года, а сейчас они вернулись в Украину, как ни в чем не бывало. А о некоторых я вообще ничего не хочу знать. Говорить о них — это просто добавлять им популярности. Я считаю так: если человека нет, то и слава Богу. Он себя показал и социум сделал выводы. Важно после всего ставить определенные маркеры: кто украинец, а кто под большим вопросом", — объяснил военный.

Попенко восхищается коллегами, которые, несмотря на отсутствие военного опыта, взяли в руки оружие и стали на защиту Украины.

"А такие люди, как Андрей Фединчик, Владимир Ращук, Олег Сенцов, которые не были супербойцами и не проходили военные кафедры, не учились чему-то специально, но сейчас работают как лучшие из штурмовиков в серьезных подразделениях, впечатляют. И спасибо им за работу", — добавил он.

Напомним, Геннадий Попенко мобилизовался летом 2022 года. Полтора года он нес службу в 59-й отдельной механизированной бригаде. В настоящее время Попенко в составе Культурного десанта, объединяющего военнослужащих, которые до службы в ВСУ занимались искусством и культурной деятельностью.

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