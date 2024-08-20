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Снова на ВВК — известный украинский актер получил повторную повестку

20 августа 2024 22:15
Антонина Завадская - Редактор
Романа Луцкого дважды вызывали в ТЦК - причины
Украинский актер Роман Луцкий. Фото: instagram/roman_lutskyi
Антонина Завадская - Редактор

Актера Романа Луцкого дважды вызывали в военкомат. Его заставили пройти повторное обследование.

Об этом он рассказал в интервью Oboz.ua.

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Романа Луцкого дважды вызывали в ТЦК

Актер Роман Луцкий, игравший в таких фильмах как "Параджанов" и "Сторожевая застава", рассказал, что получил повторную повестку.

Он обновил данные в военкомате и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), однако этого оказалось недостаточно. Ему пришла еще одна повестка по месту работы, то есть в Ивано-Франковский академический музыкально драматический театр.

"Я был на повторной ВВК, обновлял свои данные, хотя где-то полторы недели назад прошел комиссию, но пришла повестка по месту работы, которые вторично вызывают в военкомат. Оказывается, опять на ВВК!" — рассказал актер.

Роман Луцкий получил повторную повестку. Фото: instagram/roman_lutskyi
Роман Луцкий получил повторную повестку. Фото: instagram/roman_lutskyi

Артиста отправила еще раз на обследование, однако впоследствии выяснили, что они перепутали документы и повторный осмотр не нужен.

"Уже на месте выяснил, что произошла ошибка, видимо, не согласовали между кабинетами или не успели дописать, а распоряжение уже было, я объяснил — и меня отпустили без повторного осмотра", — объяснил актер.

Напомним, известный актер раскритиковал убежавших украинцев. Также рэпер Ярмак познакомился с оккупантом, который оказался его поклонником.

актеры украинские звезды мобилизация повестки ВВК

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