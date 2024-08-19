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Полонений росіянин виявився фанатом репера Ярмака, який нині служить в ЗСУ

19 серпня 2024 11:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Полонений окупант обожнює пісні Ярмака
Український репер Ярмак із російським полоненим Володимиром. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український реп-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK), якого нещодавно Головком ЗСУ Сирський нагородив нагрудним знаком "Золотий хрест", поспілкувався із російським військовополоненим. Окупант виявився шанувальником репера та любить його україномовні пісні.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

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У мережу потрапили кадри із російськими полоненим на ім'я Володимир, який виявився шанувальником репера Ярмака, який нині нищить окупантів у ролі командира взводу операторів FPV-дронів. Музикант вирішив поспілкуватися із загарбником, який потрапив у полон через три дні після перетину українського кордону.

Російський військовий, який потрапив у полон на Покровському напрямку, зізнався Олександру, що пішов на війну через те, що перебрав із алкоголем і не контролював своїх дій. Його відправили на фронт після тижня військової підготовки. Володимир додав, що він виріс у дитячому будинку.

"Заглупив, напився, підписав контракт", — пояснив окупант.

Окупант зізнався, що в його регіоні інтернет з'явився у 2018 році, і він не орієнтується у ситуації із анексією Криму. Полоненому пообіцяли 500 тисяч рублів у перший місяць служби, але в результаті він не отримав обіцяної суми.

Полонений закликав росіян не йти на війну проти України та звернувся до українців.

"Хлопці, тримайтеся. Бажаю вам усім удачі. Щоб ця війна скінчилася, щоб більше жодна людина з вашого народу не постраждала. Я гадаю, що Росія за це поплатиться", — додав він.

Раніше ми розповідали про те, що артист YARMAK зворушлив українців милими сімейними кадрами. А також репер висловився про чоловіків, які уникають мобілізації.

окупанти полонені українські зірки війна в Україні Yarmak

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