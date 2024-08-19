Пленный оккупант обожает песни Ярмака

Украинский рэпер Ярмак с российским пленным Владимиром. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK), которого недавно Главком ВСУ Сырский наградил нагрудным знаком "Золотой крест", пообщался с российским военнопленным. Оккупант оказался поклонником репера и любит его украиноязычные песни.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

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В сеть попали кадры с российским пленным по имени Владимир, который оказался поклонником репера Ярмака, которые ныне уничтожает оккупантов в роли командира взвода операторов FPV-дронов. Музыкант решил пообщаться с захватчиком, попавшим в плен через три дня после пересечения украинской границы.

Российский военный, попавший в плен на Покровском направлении, признался Александру, что пошел на войну из-за того, что перебрал с алкоголем и не контролировал своих действий. Его отправили на фронт после недели военной подготовки. Владимир добавил, что он вырос в детском доме.

"Заглупил, напился, подписал контракт", — объяснил оккупант.

Оккупант признался, что в его регионе интернет появился в 2018 году и не ориентируется в ситуации с аннексией Крыма. Пленному пообещали 500 тысяч рублей в первый месяц службы, но в результате он не получил обещанную сумму.

Пленный призвал россиян не идти на войну против Украины и обратился к украинцам.

" Ребята держитесь. Желаю вам всем нрава. Чтобы эта война кончилась, чтобы больше ни один человек из вашего народа не пострадал. Я думаю, что Россия за это поплатится", — добавил он.

Ранее мы рассказывали о том, что артист YARMAK тронул украинцев милыми семейными кадрами. А также рэпер высказался о мужчинах, избегающих мобилизации.