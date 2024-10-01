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Козловському з ЗСУ командування доручило дві важливі задачі — які саме

1 жовтня 2024 22:20
Віталій Ковальчук - Редактор
Віталій Козловський з ЗСУ розповів про дві важливі задачі від командування
Співак, військовослужбовець Віталій Козловський. Фото: Instagram/vkozlovsky_music
Віталій Ковальчук - Редактор

Співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, оголосив збір на FPV-дрони. Також захисник України, який цього року став батьком (народився син Оскар), розповів, в яку бригаду його перевели та про задачі від командування. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Козловського. 

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Задачі Віталія Козловського в ЗСУ

Зірковий військовослужбовець, якого мобілізували минулого літа, повідомив, що навесні його перевели до 22 окремої механізованої бригади. Її бійці одними з перших увійшли у Курську область РФ.

"Багато роботи, багато потреб. Наразі командування доручило мені дві задачі. Перша — це забезпечення бригади усім необхідним для виконання бойових завдань. Потрібні FPV-дрони, пікапи, реби… Друга моя задача — патронат. Іншими словами, закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів", — зазначив Козловський.

Аби привернути увагу до збору, Віталій Козловський разом з побратимами записав креативне відео. Співак, військовослужбовець закликав українців задонатити на банку.

"Моя публічність — це наразі мій інструмент. Сьогодні (першого жовтня. — Ред.), у День захисників і захисниць, відкриваю збір на один мільйон на FPV-дрони для 22 ОМБ. Ці дрони — життя наших пацанів. Допоможіть закрити! Гуртом набагато легше", — написав Козловський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський розчулив мережу кадрами з семимісячним сином. Також ми розповідали про ТОП-5 фільмів до Дня захисників і захисниць України.

ЗСУ Віталій Козловський українські зірки донат військовослужбовці

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