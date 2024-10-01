Виталий Козловский из ВСУ рассказал о двух важных задачах от командования

Певец, военнослужащий Виталий Козловский. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Певец Виталий Козловский, служащий в ВСУ, объявил сбор на FPV-дроны. Также защитник Украины, который в этом году стал отцом (родился сын Оскар), рассказал, в какую бригаду его перевели и задачи от командования.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Козловского.

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Задачи Виталия Козловского в ВСУ

Звездный военнослужащий, мобилизованный прошлым летом, сообщил, что весной его перевели в 22 отдельную механизированную бригаду. Ее бойцы одними из первых вошли в Курскую область РФ.

"Много работы, много потребностей. Пока командование поручило мне две задачи. Первая — это обеспечение бригады всем необходимым для выполнения боевых задач. Нужны FPV-дроны, пикапы, рэбы… Вторая моя задача — патронат. Другими словами, закрытие потребностей семей погибших и без вести пропавших воинов", — отметил Козловский.

Чтобы обратить внимание на сбор, Виталий Козловский вместе с побратимами записал креативное видео. Певец, военнослужащий призвал украинцев задонатить на банку.

"Моя публичность — это мой инструмент. Сегодня (первого октября. — Ред.), в День защитников и защитниц, открываю сбор на один миллион на FPV-дроны для 22 ОМБ. Эти дроны — жизнь наших пацанов. Помогите закрыть! Вместе намного легче", — написал Козловский.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский умилил сеть кадрами с семимесячным сыном. Также мы рассказывали о ТОП-5 фильмах ко Дню защитников и защитниц Украины.