Віталій Козловський показав семимісячного сина - фото

Віталій Козловський розчулив мережу милими кадрами з 7-місячним сином
Співак Віталій Козловський замилував шанувальників новими кадрами зі своїм семимісячним сином Оскаром. Виконавець показав, як проводить час із хлопчиком.
Милим відео з первістком Козловський поділився в Instagram.
Віталій Козловський показав нові кадри з сином
Як відомо, зараз співак несе службу в лавах ЗСУ, тож кожна хвилина з рідними для нього на вагу золота. Козловський намагається присвчувати увесь вільний час спілкуванню з семимісячним Оскаром.
На нових сімейних кадрах виконавець показав, як вдома бавиться із сином.
На відео артист наспівував малюку свою нову пісню "Сину" та робив разом із ним веселу руханку. Хлопчик із цікавістю спостерігав за батьком і усміхався.
Нагадаємо, що Віталій Козловський став батьком у квітні цього року. Первістка артисту народила його PR-директорка Юлія Бакуменко, з якою вони тривалий час приховували стосунки.
Однак тепер виконавець залюбки ділиться кадрами сімейного життя. До цього Віталій Козловський показався на прогулянці з маленьким сином.
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