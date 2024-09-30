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Віталій Козловський розчулив мережу милими кадрами з 7-місячним сином

30 вересня 2024 10:43
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Віталій Козловський показав семимісячного сина - фото
Віталій Козловський з сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співак Віталій Козловський замилував шанувальників новими кадрами зі своїм семимісячним сином Оскаром. Виконавець показав, як проводить час із хлопчиком.

Милим відео з первістком Козловський поділився в Instagram.

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Як відомо, зараз співак несе службу в лавах ЗСУ, тож кожна хвилина з рідними для нього на вагу золота. Козловський намагається присвчувати увесь вільний час спілкуванню з семимісячним Оскаром.

На нових сімейних кадрах виконавець показав, як вдома бавиться із сином.

Віталій Козловський зі своїм сином
Віталій Козловський проводить час із сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

На відео артист наспівував малюку свою нову пісню "Сину" та робив разом із ним веселу руханку. Хлопчик із цікавістю спостерігав за батьком і усміхався.

Син Віталія Козловського
Віталій Козловський з сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Козловський показав сина
Козловський показав, як бавиться з сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, що Віталій Козловський став батьком у квітні цього року. Первістка артисту народила його PR-директорка Юлія Бакуменко, з якою вони тривалий час приховували стосунки.

Однак тепер виконавець залюбки ділиться кадрами сімейного життя. До цього Віталій Козловський показався на прогулянці з маленьким сином

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого хореографа разом із двомісячною донькою опинилася в лікарні.

діти Віталій Козловський родина співак українські зірки

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