Виталий Козловский показал семимесячного сына.

Виталий Козловский растрогал сеть милыми кадрами с 7-месячным сыном
Певец Виталий Козловский восхитил поклонников новыми кадрами со своим семимесячным сыном Оскаром. Исполнитель показал, как проводит время с мальчиком.
Милым видео с первенцем Козловский поделился в Instagram.
Виталий Козловский показал новые кадры с сыном
Как известно, сейчас певец несет службу в рядах ВСУ, так что каждая минута с родными для него на вес золота. Козловский пытается посвящать все свободное время общению с семимесячным Оскаром.
На новых семейных кадрах исполнитель показал, как дома играет с сыном.
На видео артист напевал малышу свою новую песню "Сину" и делал вместе с ним веселую зарядку. Мальчик с любопытством наблюдал за отцом и улыбался.
Напомним, что Виталий Козловский стал отцом в апреле этого года. Первеница артисту родила его PR-директор Юлия Бакуменко, с которой они долго скрывали отношения.
Однако теперь исполнитель охотно делится кадрами семейной жизни. До этого Виталий Козловский показался на прогулке с маленьким сыном.
Ранее мы сообщали, что жена известного хореографа вместе с двухмесячной дочерью оказалась в больнице.
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