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Виталий Козловский растрогал сеть милыми кадрами с 7-месячным сыном

30 сентября 2024 10:43
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Виталий Козловский показал семимесячного сына.
Виталий Козловский с сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певец Виталий Козловский восхитил поклонников новыми кадрами со своим семимесячным сыном Оскаром. Исполнитель показал, как проводит время с мальчиком.

Милым видео с первенцем Козловский поделился в Instagram.

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Виталий Козловский показал новые кадры с сыном

Как известно, сейчас певец несет службу в рядах ВСУ, так что каждая минута с родными для него на вес золота. Козловский пытается посвящать все свободное время общению с семимесячным Оскаром.

На новых семейных кадрах исполнитель показал, как дома играет с сыном.

Виталий Козловский со своим сыном
Виталий Козловский проводит время с сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

На видео артист напевал малышу свою новую песню "Сину" и делал вместе с ним веселую зарядку. Мальчик с любопытством наблюдал за отцом и улыбался.

Сын Виталия Козловского
Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Козловский показал сына
Козловский показал, как играет с сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, что Виталий Козловский стал отцом в апреле этого года. Первеница артисту родила его PR-директор Юлия Бакуменко, с которой они долго скрывали отношения.

Однако теперь исполнитель охотно делится кадрами семейной жизни. До этого Виталий Козловский показался на прогулке с маленьким сыном.

Ранее мы сообщали, что жена известного хореографа вместе с двухмесячной дочерью оказалась в больнице.

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