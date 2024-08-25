Козловський гуляє по Києву із маленьким сином Оскаром

Віталій Козловський показався на прогулянці з шестимісячним сином
Відомий український співак Віталій Козловський замилував українців кадрами зі своїм маленьким сином Оскаром. Артист прогулявся по Києву із малюком на руках.
Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Козловський проводить час із маленьким сином
На опублікованому кадрі Козловський прогулюється із маленьким сином Оскаром. Малюк досліджує світ на руках зіркового татуся.
Дружина артиста Юлія Бакуменко повідомила про радісну новину. Сьогодні, 25 серпня, маленькому Оскару виповнюється 6 місяців. Вона замилувала шанувальників кадром, на якому іменинник тягнеться до тортика.
"6 місяців нашому Оскару. 6 місяців великого щастя. Вже не уявляю, як ми жили без тебе", — підписала кадри Бакуменко.
Нагадаємо, син Віталія Козловського сказав перше слово. А раніше Віталій Козловський показав знімки з хрестин сина.
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