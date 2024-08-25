Козловський гуляє по Києву із маленьким сином Оскаром

Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко та сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Відомий український співак Віталій Козловський замилував українців кадрами зі своїм маленьким сином Оскаром. Артист прогулявся по Києву із малюком на руках.

Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованому кадрі Козловський прогулюється із маленьким сином Оскаром. Малюк досліджує світ на руках зіркового татуся.

Віталій Козловський з сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Віталій Козловський на руках із сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Дружина артиста Юлія Бакуменко повідомила про радісну новину. Сьогодні, 25 серпня, маленькому Оскару виповнюється 6 місяців. Вона замилувала шанувальників кадром, на якому іменинник тягнеться до тортика.

"6 місяців нашому Оскару. 6 місяців великого щастя. Вже не уявляю, як ми жили без тебе", — підписала кадри Бакуменко.

Нагадаємо, син Віталія Козловського сказав перше слово. А раніше Віталій Козловський показав знімки з хрестин сина.