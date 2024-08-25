Козловский гуляет по Киеву с маленьким сыном Оскаром

Певец Виталий Козловский с супругой Юлией Бакуменко и сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Известный украинский певец Виталий Козловский восхитил украинцев кадрами со своим маленьким сыном Оскаром. Артист прогулялся по Киеву с малышом на руках.

Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.

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На опубликованном кадре Козловский гуляет с маленьким сыном Оскаром. Малыш исследует мир на руках звездного отца.

Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Виталий Козловский на руках с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Жена артиста Юлия Бакуменко сообщила о радостной новости. Сегодня, 25 августа, маленькому Оскару исполняется шесть месяцев. Она восхитила поклонников кадром, на котором именинник тянется к тортику.

"6 месяцев нашему Оскару. 6 месяцев большого счастья. Уже не представляю, как мы жили без тебя", — подписала кадры Бакуменко.

Напомним, сын Виталия Козловского сказал первое слово. А раньше Виталий Козловский показал снимки с крестин сына.