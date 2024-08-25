Козловский гуляет по Киеву с маленьким сыном Оскаром

Виталий Козловский показался на прогулке с шестимесячным сыном
Известный украинский певец Виталий Козловский восхитил украинцев кадрами со своим маленьким сыном Оскаром. Артист прогулялся по Киеву с малышом на руках.
Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.
Козловский проводит время с маленьким сыном
На опубликованном кадре Козловский гуляет с маленьким сыном Оскаром. Малыш исследует мир на руках звездного отца.
Жена артиста Юлия Бакуменко сообщила о радостной новости. Сегодня, 25 августа, маленькому Оскару исполняется шесть месяцев. Она восхитила поклонников кадром, на котором именинник тянется к тортику.
"6 месяцев нашему Оскару. 6 месяцев большого счастья. Уже не представляю, как мы жили без тебя", — подписала кадры Бакуменко.
Напомним, сын Виталия Козловского сказал первое слово. А раньше Виталий Козловский показал снимки с крестин сына.
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