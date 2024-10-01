День захисників і захисниць України 1 жовтня — ТОП-5 фільмів про ЗСУ

Сцена з українського мок'юментарі-фільму "Ми були рекрутами". Фото: FAVBET

В Україні першого жовтня відзначається День захисників і захисниць України, які сьогодні стійко боронять свою країну від російських загарбників. Ми пропонуємо вам добірку фільмів, які залишають по собі мурахи по шкірі.

Новини.LIVE ділиться переліком фільмів про захисників України.

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Кіборги (2017 рік)

Українська стрічка режисера Ахтема Сеітаблаєва описує історію оборони Донецького аеропорту в 2014 році, коли на Донбасі тривала активна фаза війни. За сюжетом — група українських захисників героїчно захищають аеропорт на Донеччині протягом чотирьох місяців, попри численні атаки ворога.

У стрічці йдеться не тільки про військові дії, а й про драми людей і стійкість українських захисників, які до останнього боролися за частину рідної країни. Фільм точно не залишить вас байдужим і нагадає про хоробрість тих, хто стоїть на захисті своєї землі.

Кадр з фільму Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги". Фото: скриншот з YouTube

Черкаси (2019 рік)

Військова драма розповідає про те, як українські захисники стійко обороняли корабель ВМС, який під час анексії Криму в 2014 році заблокували росіяни. У центрі сюжету — два хлопця із села, які раптово потрапляють разом на борт морського тральщика "Черкаси" і з усіх сил його захищають.

У стрічці демонструється хоробрість і нескореність українських захисників, які, попри всі зусилля ворога, не схилилися перед ним.

Фрагмент з військової драми "Черкаси". Фото: скриншот з YouTube

Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" (2019 рік)

Сюжет фільму розгортається навколо однієї з найтрагічніших подій на сході України — бої за Іловайськ у 2014 році. У стрічці командир штурмової групи батальйону "Донбас" був важко поранений, але зміг залишитися живим, потрапивши до окупованого міста. Його починає шукати російський офіцер, з яким вони разом потрапляють до пастки.

Напружений сюжет фільму демонструє не лише військову боротьбу, а й внутрішні битви, що точно зачепить вашу увагу.

Сцена з фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"". Фото: скриншот з YouTube

Ми були рекрутами (2024 рік)

Документальний фільм не лише демонструє події реального життя, а й стає справжньою мотивацією для майбутніх рекрутів. У сюжеті фільму — вісім захисників третьої ОШБр, які не лише захищають рідну землю, а й мріють про звичайне спокійне майбутнє.

У картині описуються особисті історії людей, які щодня захищають незалежність своєї країни, і привертається увага всього світу до українських захисників.

Фрагмент з документального фільму "Ми були рекрутами". Фото: скриншот з YouTube

Снайпер. Білий ворон (2022 рік)

Події фільму розгортаються в 2013 році, де головний герой вирішує провести експеримент, оселяючись зі своєю вагітною коханою у саморобній ямі на Донбасі. Партнери вирішують довести, що у 21 столітті можна жити в природі, тому відмовляються від будь-якої цивілізації.

Однак, все змінюється з початком війни на сході. Російські загарбники вбивають вагітну жінку і спалюють цю яму, тому головний герой вирішує стати снайпером. З того моменту герой перетворюється з пацифіста на хороброго захисника своєї країни.

Кадр з фільму "Снайпер. Білий ворон". Фото: скриншот з YouTube

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