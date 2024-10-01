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ТОП-5 фільмів до Дня захисників і захисниць України — мурахи будуть по шкірі

1 жовтня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
День захисників і захисниць України 1 жовтня — ТОП-5 фільмів про ЗСУ
Сцена з українського мок'юментарі-фільму "Ми були рекрутами". Фото: FAVBET
Микита Шевченко - Редактор

В Україні першого жовтня відзначається День захисників і захисниць України, які сьогодні стійко боронять свою країну від російських загарбників. Ми пропонуємо вам добірку фільмів, які залишають по собі мурахи по шкірі.

Новини.LIVE ділиться переліком фільмів про захисників України.

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Фільми до Дня захисників і захисниць України

Кіборги (2017 рік)

Українська стрічка режисера Ахтема Сеітаблаєва описує історію оборони Донецького аеропорту в 2014 році, коли на Донбасі тривала активна фаза війни. За сюжетом — група українських захисників героїчно захищають аеропорт на Донеччині протягом чотирьох місяців, попри численні атаки ворога.

У стрічці йдеться не тільки про військові дії, а й про драми людей і стійкість українських захисників, які до останнього боролися за частину рідної країни. Фільм точно не залишить вас байдужим і нагадає про хоробрість тих, хто стоїть на захисті своєї землі.

Фильм "Киборги"
Кадр з фільму Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги". Фото: скриншот з YouTube

Черкаси (2019 рік)

Військова драма розповідає про те, як українські захисники стійко обороняли корабель ВМС, який під час анексії Криму в 2014 році заблокували росіяни. У центрі сюжету — два хлопця із села, які раптово потрапляють разом на борт морського тральщика "Черкаси" і з усіх сил його захищають.

У стрічці демонструється хоробрість і нескореність українських захисників, які, попри всі зусилля ворога, не схилилися перед ним.

Фильм "Черкассы"
Фрагмент з військової драми "Черкаси". Фото: скриншот з YouTube

Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" (2019 рік)

Сюжет фільму розгортається навколо однієї з найтрагічніших подій на сході України — бої за Іловайськ у 2014 році. У стрічці командир штурмової групи батальйону "Донбас" був важко поранений, але зміг залишитися живим, потрапивши до окупованого міста. Його починає шукати російський офіцер, з яким вони разом потрапляють до пастки.

Напружений сюжет фільму демонструє не лише військову боротьбу, а й внутрішні битви, що точно зачепить вашу увагу.

Фильм "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс""
Сцена з фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"". Фото: скриншот з YouTube

Ми були рекрутами (2024 рік)

Документальний фільм не лише демонструє події реального життя, а й стає справжньою мотивацією для майбутніх рекрутів. У сюжеті фільму — вісім захисників третьої ОШБр, які не лише захищають рідну землю, а й мріють про звичайне спокійне майбутнє.

У картині описуються особисті історії людей, які щодня захищають незалежність своєї країни, і привертається увага всього світу до українських захисників. 

Фильм "Мы были рекрутами"
Фрагмент з документального фільму "Ми були рекрутами". Фото: скриншот з YouTube

Снайпер. Білий ворон (2022 рік)

Події фільму розгортаються в 2013 році, де головний герой вирішує провести експеримент, оселяючись зі своєю вагітною коханою у саморобній ямі на Донбасі. Партнери вирішують довести, що у 21 столітті можна жити в природі, тому відмовляються від будь-якої цивілізації.

Однак, все змінюється з початком війни на сході. Російські загарбники вбивають вагітну жінку і спалюють цю яму, тому головний герой вирішує стати снайпером. З того моменту герой перетворюється з пацифіста на хороброго захисника своєї країни.

Фильм "Снайпер. Белый ворон"
Кадр з фільму "Снайпер. Білий ворон". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які фільми з несподіваним фіналом вважаються найкращими. 

Раніше ми розповідали про те, які нові українські фільми можна переглянути ввечері. 

Також ми повідомляли про те, які психологічні фільми мають глибокий сенс.

кіно фільм День захисників і захисниць України війна в Україні ТОП-5

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