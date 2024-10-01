День защитников и защитниц Украины 1 октября — ТОП-5 фильмов о ВСУ

Сцена из украинского мокьюментари-фильма "Мы были рекрутами". Фото: FAVBET

В Украине первого октября отмечается День защитников и защитниц Украины, которые сегодня стойко защищают свою страну от российских захватчиков. Мы предлагаем вам подборку фильмов, которые оставляют за собой мурашки по коже.

Новини.LIVE делится перечнем фильмов о защитниках Украины.

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Киборги (2017 год)

Украинская лента режиссера Ахтема Сеитаблаева описывает историю обороны Донецкого аэропорта в 2014 году, когда на Донбассе длилась активная фаза войны. По сюжету — группа украинских защитников героически защищают аэропорт в Донецкой области в течение четырех месяцев, несмотря на многочисленные атаки врага.

В ленте речь идет не только о военных действиях, но и о драмах людей и стойкости украинских защитников, которые до последнего боролись за часть родной страны. Фильм точно не оставит вас равнодушным и напомнит о храбрости тех, кто стоит на защите своей земли.

Кадр из фильма Ахтема Сеитаблаева "Киборги". Фото: скриншот с YouTube

Черкассы (2019 год)

Военная драма рассказывает о том, как украинские защитники стойко обороняли корабль ВМС, заблокированный россиянами во время аннексии Крыма в 2014 году. В центре сюжета — двое парней из села, которые внезапно попадают вместе на борт морского тральщика "Черкассы" и изо всех сил его защищают.

В ленте демонстрируется храбрость и непокорность украинских защитников, которые, несмотря на все усилия врага, не склонились перед ним.

Фрагмент из военной драмы "Черкассы". Фото: скриншот с YouTube

Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" (2019 год)

Сюжет фильма разворачивается вокруг одного из самых трагических событий на востоке Украины — бои за Иловайск в 2014 году. В ленте командир штурмовой группы батальона "Донбасс" был тяжело ранен, но смог остаться живым, попав в оккупированный город. Его начинает искать российский офицер, с которым они вместе попадают в ловушку.

Напряженный сюжет фильма демонстрирует не только военную борьбу, но и внутренние битвы, что точно зацепит ваше внимание.

Сцена из фильма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". Фото: скриншот с YouTube

Мы были рекрутами (2024 год)

Документальный фильм не только демонстрирует события реальной жизни, но становится настоящей мотивацией для будущих рекрутов. В сюжете фильма — восемь защитников третьей ОШБр, которые не только защищают родную землю, но и мечтают об обычном спокойном будущем.

В картине описываются личные истории людей, которые ежедневно защищают независимость своей страны, и привлекается внимание всего мира к украинским защитникам.

Фрагмент из документального фильма "Мы были рекрутами". Фото: скриншот с YouTube

Снайпер. Белый ворон (2022 год)

События фильма разворачиваются в 2013 году, где главный герой решает провести эксперимент, поселяясь со своей беременной любимой в самодельной яме на Донбассе. Партнеры решают доказать, что в 21 веке можно жить в природе, поэтому отказываются от какой-либо цивилизации.

Однако все меняется с началом войны на востоке. Российские захватчики убивают беременную женщину и сжигают эту яму, поэтому главный герой решает стать снайпером. С того момента герой превращается из пацифиста в храброго защитника своей страны.

Кадр из фильма "Снайпер. Белый ворон". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие фильмы с неожиданным финалом считаются самыми лучшими.

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