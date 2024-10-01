День защитников и защитниц Украины 1 октября — ТОП-5 фильмов о ВСУ

ТОП-5 фильмов ко Дню защитников и защитниц Украины — мурашки будут по коже
В Украине первого октября отмечается День защитников и защитниц Украины, которые сегодня стойко защищают свою страну от российских захватчиков. Мы предлагаем вам подборку фильмов, которые оставляют за собой мурашки по коже.
Новини.LIVE делится перечнем фильмов о защитниках Украины.
Фильмы ко Дню защитников и защитниц Украины
Киборги (2017 год)
Украинская лента режиссера Ахтема Сеитаблаева описывает историю обороны Донецкого аэропорта в 2014 году, когда на Донбассе длилась активная фаза войны. По сюжету — группа украинских защитников героически защищают аэропорт в Донецкой области в течение четырех месяцев, несмотря на многочисленные атаки врага.
В ленте речь идет не только о военных действиях, но и о драмах людей и стойкости украинских защитников, которые до последнего боролись за часть родной страны. Фильм точно не оставит вас равнодушным и напомнит о храбрости тех, кто стоит на защите своей земли.
Черкассы (2019 год)
Военная драма рассказывает о том, как украинские защитники стойко обороняли корабль ВМС, заблокированный россиянами во время аннексии Крыма в 2014 году. В центре сюжета — двое парней из села, которые внезапно попадают вместе на борт морского тральщика "Черкассы" и изо всех сил его защищают.
В ленте демонстрируется храбрость и непокорность украинских защитников, которые, несмотря на все усилия врага, не склонились перед ним.
Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" (2019 год)
Сюжет фильма разворачивается вокруг одного из самых трагических событий на востоке Украины — бои за Иловайск в 2014 году. В ленте командир штурмовой группы батальона "Донбасс" был тяжело ранен, но смог остаться живым, попав в оккупированный город. Его начинает искать российский офицер, с которым они вместе попадают в ловушку.
Напряженный сюжет фильма демонстрирует не только военную борьбу, но и внутренние битвы, что точно зацепит ваше внимание.
Мы были рекрутами (2024 год)
Документальный фильм не только демонстрирует события реальной жизни, но становится настоящей мотивацией для будущих рекрутов. В сюжете фильма — восемь защитников третьей ОШБр, которые не только защищают родную землю, но и мечтают об обычном спокойном будущем.
В картине описываются личные истории людей, которые ежедневно защищают независимость своей страны, и привлекается внимание всего мира к украинским защитникам.
Снайпер. Белый ворон (2022 год)
События фильма разворачиваются в 2013 году, где главный герой решает провести эксперимент, поселяясь со своей беременной любимой в самодельной яме на Донбассе. Партнеры решают доказать, что в 21 веке можно жить в природе, поэтому отказываются от какой-либо цивилизации.
Однако все меняется с началом войны на востоке. Российские захватчики убивают беременную женщину и сжигают эту яму, поэтому главный герой решает стать снайпером. С того момента герой превращается из пацифиста в храброго защитника своей страны.
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